Norge var kjent med at USA og Storbritannia vurderte å angripe houthiene

– Vi var ikke kjent med at angrepet kom akkurat i natt, men vi var kjent med at det var en opsjon som de planla for, sier Barth Eide til pressen utenfor Utenriksdepartementet.

– Og det er også grunnlaget for det vedtaket i Sikkerhetsrådet for to dager siden som understreket at det ville få konsekvenser om houthiene ikke stoppet angrepet.

Han understreker at houthi-militsen gjentatte ganger har blitt advart om at dette kunne skje dersom de fortsatte angrepene mot fraktskip i Rødehavet.

– Vi har også vært i direkte kontakt med dem, så Norge har bidratt til å sende det budskapet, sier han.

– Norge er en skipsnasjon, og vi kan ikke ha det sånn at man ikke kan seile gjennom Suezkanalen og Rødehavet.

