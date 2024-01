Borten Moe vil at Norge skal investere i atomkraft i Sverige

Av André Lorentsen/NTB

På 50-tallet bidro Sverige med kapital til bygging av vannkraftverk i Norge. Nå foreslår Borten Moe en motsatt variant av kraftavtalene Norge og Sverige inngikk for 70 år siden.

– Denne gangen bidrar vi med finansiering mens de bygger ut, skriver Ola Borten Moe i en kronikk hos NRK torsdag.

Sverige har ekspertise og gode forutsetninger for rask utbygging av kjernekraft, mener han.

Sverige har i dag tre kjernekraftverk med seks reaktorer; Forsmark, Oskarshamn og Ringhals, og har planer om å bygge flere. Nylig ble det lovfestede taket på ti reaktorer fjernet.

Vindkraft ikke nok

Borten Moe mener Norge med dagens energiforbruk vil behøve like mye ny energi som vannkraften gir oss i dag.

– Aller helst bør det skje i de neste 26 årene, fram til vi skal være et nullutslippssamfunn i 2050.

Han tror ikke vindkraft vil være nok til å dekke fremtidens energibehov.

– Med dagens teknologi vil vi trenge cirka 10.000 nye vindmøller på land for å produsere strøm tilsvarende mengden fossil energi mange mener vi skal erstatte. Til sammenligning står det 277 vindmøller på Fosen.

Se til Finland

Borten Moe peker på Finland som nylig ferdigstilte sitt siste atomkraftverk etter store forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

– Likevel trenger de ikke en høyere salgspris enn 88 øre per kilowattime (kWh) for å gå med overskudd, skriver han.

Han viser til at Storbritannia nå lyser ut subsidierte kontrakter for flytende havvind til 327 øre per kWh og bunnfast havvind til 136 øre per kWh.

Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona er likevel skeptisk.

– VI skal huske på at det er betydelige miljøkonsekvenser ved utvinning av uran. Sverige har heller ikke på plass et ferdig lager for atomavfall. Det finnes mange bedre måter for norske myndigheter å løse både energi- og klimaproblemene på, sier Hauge til NRK.

