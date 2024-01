Høyre lover å ikke re-reversere fylkene

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Vi har ikke tenkt å reversere det som regjeringen nå har gjort. Det ville jo bare bety å kaste bort mer penger på å lage nye prosesser som går fram og tilbake, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Dermed kommer det nylig oppsplittede storfylket Viken trolig aldri tilbake. Det samme gjelder tvangsekteskapene «Troms og Finnmark» og «Vestfold og Telemark».

– Vi bør ha ro nå, sier Solberg.

Ingen ny reform

Hun varsler at det ikke blir noen ny, stor kommune- eller fylkesreform dersom Høyre får makten etter valget.

– Vi mener jo egentlig at vi ikke bør ha fylkeskommunene i det hele tatt, men heller overføre flere oppgaver til kommunene. Men det er det ikke noe realistisk flertall for i norsk politikk for øyeblikket, sier Solberg.

Når det gjelder kommunene, mener Høyre-lederen at flere av de minste burde slå seg sammen. Men hun vil ikke gjøre det med tvang dersom hun blir statsminister igjen.

– Det er fordi vi ikke kan holde på med dette hele tiden. Nå er vi nødt til å jobbe med å løfte tjenestene i kommunene, sier Solberg.

– Så dere kommer ikke til å jobbe veldig aktivt for nye kommunesammenslåinger?

– Nei, men vi kommer til å legge til rette for at nabopraten om mulige sammenslåinger kan gå mellom kommunene, sier hun.

Ikke lei seg

Kommune- og fylkesreformen var et av prestisjeprosjektene til den forrige regjeringen.

Med Solberg som statsminister gikk Norge fra 428 til 356 kommuner, og fra 19 til 11 fylker. Men fra nyttår hadde vi plutselig 15 fylker igjen etter regjeringens oppsplittinger.

– Blir du litt lei deg når du ser at de at nye fylkene, som dere jobbet så mye med, nå bare blir splittet opp igjen?

– Jeg har aldri klart å ha så stort følelsesmessig engasjement for fylkeskommunene. Men jeg mener at det er veldig bortkastet tid og ressurser når miljøer som holder på å bli bedre og jobber sammen, blir splittet opp, sier Solberg.

Mener regjeringen har rotet det til

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var nylig ute og besøkte et nytt Akershus-skilt, som har erstattet det gamle Viken-skiltet.

– Dette er en opprydning i det rotet som Solberg og Høyre skapte sammen med Frp. Nå ønsker vi ro rundt dette, sa Vedum til NTB.

Akkurat når det gjelder ro rundt fylkene, er Høyre og regjeringen enige. Men Solberg mener tvert imot at det er Vedum som har skapt rotet.

– Det får de ta ansvar for selv. Det Vedum aldri har tatt inn over seg, er det nasjonale ansvaret for å sikre at vi er organisert på en måte som bidrar til å levere gode tjenester til alle innbyggerne, sier Solberg.

Én ny kommune

Kun én av de tvangssammenslåtte kommunene fra reformen, har splittet seg opp, nemlig Haram, som frigjorde seg fra Ålesund etter nyttår.

Senere i måneden skal regjeringen arrangere en folkeavstemning i Kristiansand om hvorvidt Søgne og Songdalen skal løsrive seg fra den nye storkommunen.

Høyre-lederen minner om at Arbeiderpartiet mandag fikk 9 prosent på en meningsmåling av avisa KRS i Kristiansand.

– Det bør jo være et ganske tydelig signal på at det de holder på med der, ikke er særlig populært, sier hun.

