77.000 fikk for lite utbetalt av Nav. Da feilen skulle rettes, gikk det galt igjen

– Man føler seg helt maktesløs i møte med Nav, sier Renate (48).

Hun er relativt fersk mottaker av arbeidsavklaringspenger (AAP) og har et langt liv bak seg i privat næringsliv.

Selv mottar hun høyeste sats på cirka 18.000 kroner hver 14. dag. Likevel merkes det hvis hun får utbetalt flere tusen kroner mindre enn det hun har krav på.

– Jeg er ikke en av de det er veldig synd på, selv om jeg merker det godt hvis jeg får 3000 kroner mindre de to første ukene i januar. Jeg tenker samtidig på alle de sårbare som nå må velge om de skal bruke pengene på barnehage eller husleie, sier Renate, som ikke ønsker at etternavnet brukes i denne artikkelen.

77.000 ble trukket for mye

Første uken av det nye året, ble 77.000 mottakere av AAP og dagpenger trukket for mye i skatt.

I stedet for et trekk på godt under 30 prosent, var mange blitt trukket skatt tilsvarende 44 prosent. Det er satsen som brukes hvis man har mottatt ekstra inntekt for foregående år. Noe de færreste hadde.

«Feilen blir rettet, og Nav vil etterbetale for mye trukket skatt innen kort tid. Vi har oversikt over hvem dette gjelder. Du trenger derfor ikke ta kontakt med oss», skrev Nav på sine nettsider.

Til FriFagbevegelse forklarte økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun i en e-post at feilen skyldes en oppdatering i systemene for beregning av skatt ved overgangen til nytt år.

«Feilen medførte at det ble trukket skatt etter fast sats slik det gjøres for etterbetalinger, istedenfor etter ordinært skattekort. Dette gjelder ytelsene AAP og dagpenger. Vi kjørte utbetaling i dag – som også var for meldekortperiode i 2023 så vi vet at det ikke lenger er feil»

Fålun uttrykte forståelse for at dette kan være en stor belastning for den enkelte, og skrev at de forventet å utbetale for mye trukket skatt i løpet av fredag 5. januar.

Fikk tilbake noe, men langt fra alt

Renate (48) var en av dem som fikk penger tilbake. Men langt fra det beløpet hun mener hun skulle hatt. Hun fikk tilbake 1800 kroner og mener det fortsatt mangler i overkant av 3000 kr.

Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, har fått mange henvendelser fra personer som opplever det samme. Hun sier det virker som om dette har rammet de som er på tabelltrekk. Nav har trukket 34 prosent skatt, som om det var snakk om inntekter fra en biarbeidsgiver. Hun er opprørt:

– Det som skjedde 2. januar var en stor feil fra Navs side. Selv om de lovet å rette opp raskt, var det 77000 personer som måtte vente nesten en uke på å få riktig beløp. Flere har ikke kunnet betale regningene sine i tide.

Thoresen påpeker at dette er spesielt hardt for de som er alene og ikke har samboer eller ektefelle med normalinntekt.

– De første månedene i ett nytt år er alltid tøffe for syke. Da er det gjerne store medisinske utgifter fram til frikortet igjen er på plass.

Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, har fått mange henvendelser fra personer som er rammet. (Hanna Skotheim)

Men ikke nok med det. AAP-lederen ble bokstavelig talt tatt på sengen da hun en morgen våknet til en lang rekke meldinger fra Nav-klienter som i neste runde hadde fått for lite tilbakebetalt.

– Jeg tok kontakt med Nav og fortalte dem at dette stemmer fortsatt ikke. Det er litt merkelig at det er vi som må passe på at alt blir riktig. Forklaringene Nav selv gir når noe går galt, er uklare og endres hele tiden, sier Thoresen.

FriFagbevegelse får denne forklaringen fra Nav på hva som gikk galt i andre runde:

«For noen brukere, om lag 900, var innlesning av justert skattekort ikke klart, og de fikk beregnet skatt etter prosentsatsen på skattekortet. For disse brukerne er for mye trukket skatt utbetalt i dag. (...) Vi beklager de ulempene dette har medført for den enkelte.»

Anbefaler prosenttrekk

Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen oppfordrer ellers alle trygdemottakere til å be om prosenttrekk og ikke tabelltrekk.

– Mange har utbetalinger fra flere steder, blant annet fra pensjonsordninger, i tillegg til Nav. Går man på tabell, blir tilleggsutbetalinger skattet hardt. Det blir også vanskeligere å holde styr på inntekt og skatt, sier hun.