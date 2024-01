Vil satse milliarder på vann- og vindkraft i Norge

Ifølge Statkraft er investeringsplanene de største i Norge på mange tiår.

Statkrafts investeringsplaner i Norge ble presentert av konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og nordensjef Birgitte Ringstad Vartdal på en pressekonferanse mandag.

– Oppgradering av vannkraften er viktig for å gjøre den enda mer regulerbar og med det legge til rette for at fremtidig vekst i kraftbehov i hovedsak kan dekkes med vindkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en pressemelding.

Ifølge ham vil vannkraftinvesteringene først og fremst bidra til at vi kan produsere mer av det lagrede vannet når vi trenger det mest og dermed gjøre kraftsystemet mer robust.

