Staysman, Ole I’Dole og Kvitnes hyller Østfold-comeback i ny låt

Den første spiren til låta ble faktisk sådd av en Omo Color-reklame og dialekta måtte på et vis prege sluttproduktet.

– Jeg var litt redd for at det skulle bli for mye «Raymon», om du skjønner, sier låtskriver og haldenser Ole «I’Dole» Evenrud, trolig mest kjent for debutlåta «Det va’kke min skyld» som artist og senere som Idol-dommer.

Han har i trio med nabo Henning Kvitnes og Fredrikstad-artist Stian «Staysman» Thorbjørnsen blitt strømmet og delt i økende takt de første dagene av 2024. Det er nye, gamle tider nede ved svenskegrensa og Glommas utløp, hvor Østfold har gjenoppstått som eget fylke.

«Raymon», som Evenrud refererer til, var for øvrig revyfiguren, i Øivind Johannesens skikkelse, som i sin tid fikk mye av skylden for at østfoldinger fikk et negativt stempel.

For å feire at unionen med Viken er historie, og tenne nytt håp om å samle 309.000 innbyggeres splittede folkesjel, har musikertrioen gitt ut en ny låt og musikkvideo.

– Nær sagt det eneste østfoldinger fra ulike byer har felles, er at de aldri er enige om noe som helst, mener Evenrud, og håper østfoldingene i alle fall kan samles om den nye låta – akkurat passe cowboy-harry og med tittelen «Det Ville Østen» (se video lenger ned i saken).

– Klarer vi å få hele stadion og folk fra to byer til å synge sammen før eliteseriekampen mellom Fredrikstad og Sarpsborg 08 i april, så har vi vunnet, synes Evenrud.

Heller Østfold enn Oslo, Stockholm, London og New York

Etter tre år i Viken fylke, har Østfold gjort opprør og brutt ut av storfylket i likhet med Akershus og Buskerud. Staten tar nesten hele regningen og dekker 377 av de 385 millioner kronene skilsmissen er budsjettert å koste, ifølge NTB.

Brudd er det også blitt mellom Vestfold og Telemark på den andre siden av Oslofjorden og Troms og Finnmark helt i nord. Landet teller nå 15 fylker.

Nye Østfold (minus lille Rømskog, nå i Akershus) er bare 4.181 kvadratkilometer stort og består av 12 kommuner i motsetning til 18 i det gamle fylket. Østfold har en samlet kystlinje på 382 kilometer, skog på mer enn halve landarealet og jordbruk på nær en femdel.

Med seks byer med ulik grad av nærhet til Oslo og svenskegrensa, til kyst og skog, har interessene også vært ulike. Sjeldent har fylket stått så samlet som da regionreformen begynte å tukle med identitetsfølelse og tilhørighet. Strekket mellom Hallingdal og Hvaler eller Halden er titt og ofte blitt brukt som en latterliggjøring av Viken som en unaturlig geografisk region.

– Det var fryktelig langt hjem etter en jobb i Bergen nå i høst, men jeg kan jo likevel ikke si at jeg følte meg hjemme da jeg passerte Geilo. Jeg måtte passere Sonsveien og komme meg inn i Moss først, poengterer Ole Evenrud, som mener Østfold-tilhørigheten tross alle ulikhetene er kulturelt viktig.

– Det vi har felles, er at vi har litt lave skuldre og at det går litt sakte her. Vi østfoldinger er mye mer «laidback» enn Oslo-folk, og det liker jeg som har bodd i Oslo, Stockholm, London og New York, forteller Evenrud.

Det går i alle fall sakte der han føler seg aller mest hjemme: På den store tomta han eier helt i vannkanten langt inne i Iddefjorden. Litt ned i landskapet, med Sverige rett på den andre siden av fjorden, er det ennå ikke brøytet etter all snøen som har falt de siste dagene.

– Jeg er snødd inne, forteller han.

Men hjemme har Evenrud alt han trenger, med både musikkstudio og kontor. Det er også her, i eget studio, hvor artister som Chris Holsten og Hkeem har vært før, at «Det Ville Østen» er spilt inn.

– Henning (Kvitnes) bor hundre meter borti veien her, så det var praktisk sånn. Alle platene hans de siste 20 årene er også spilt inn her, i likhet med den første plata til Stian (Staysman), forteller Evenrud.

– En leksikon-østfolding

«Vi hørs og vi prekæs og sier hællæ. Og går’e på tryne så årnær’e sæ», forteller Staysman på bred dialekt i Østfold-hyllesten. Ideen om låta startet med nettopp dialekt.

– Gitarist Mats Raknerud og jeg satt og drodlet litt, og så var det faktisk den Omo Color-reklamen med de joviale figurene Kjell og Tore som «prekær», som fikk meg på tanken om at det hadde vært kult med en låt på litt Østfold-dialekt. Men den måtte ikke bli sånn at den latterliggjør. Tanken om at låta samtidig kunne skrives opp mot Østfolds comeback som fylke, gjorde at den satt relativt fort, forteller Evenrud.

Med seg på artistlaget fikk han og Raknerud altså nabo Kvitnes og Staysman, i tillegg til Tomas Siqveland som produsent og sarpingen Jan Petter Dahl til videoproduksjonen.

– Altså, slår du opp på østfolding i et leksikon, får du opp et bilde av Stian, som har alle de positive stereotypiene og snakker bredere enn oss to fra Halden. Og med Henning fikk låta litt sårt tiltrengt kredibilitet. Så jeg synes det funker fint og at miksen av artister ble bra. Et godt lag har gjort dette på dugnad og kjærlighet, forteller Evenrud.

Han er også godt fornøyd med responsen fra publikum, som deler låta hyppig i sosiale medier etter lansering nyttårsaften. De fikk blant annet lokalavisene til å legge låta på front.

– Nå er ambisjonen vår å framføre den på scene én gang, og da før det første oppgjøret mellom FFK og Sarpsborg 08 i Eliteserien. Det er vår drøm før bandet blir oppløst, humrer Evenrud, som selv har siste ordet i den nye sangen: «Fløttær aldri herifra».

---

Fakta om regionreformen

Regionreformen ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

19 fylker ble slått sammen til 11 fra 1. januar 2020.

De nye sammenslåtte fylkene ble Troms og Finnmark, Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane), Agder (Aust-Agder og Vest-Agder), Vestfold og Telemark, Innlandet (Hedmark og Oppland), Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag) og Viken (Buskerud, Østfold og Akershus).

Oslo, Møre og Romsdal, Rogaland og Nordland fylkeskommuner ble videreført som før.

Sammenslåingene skapte store protester særlig i Troms og Finnmark og i Viken.

Som en del av reformen ble en rekke statlige oppgaver overført til regionene.

Da Ap-Sp-regjeringen tok over makten, bestemte de at sammenslåtte fylker som selv ville splitte seg opp, skulle få lov til det.

Fra 1. januar 2024 teller Norge 15 fylker, etter at storfylket Viken – som har strekt seg fra Halden i sørøst til Geilo og Hemsedal i nordvest – er historie. Akershus, Buskerud og Østfold gjenoppstår som egne fylker. Vestfold og Telemark skilles også, det samme gjør Troms og Finnmark.

Kilde: NTB

---

