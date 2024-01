Årets Nordlending betalte for byens nyeste kulturhus

---

Hvem: Tone Hauge (55)

Hva: Driver Bakgården Kulturhus, som hun og mannen Stein selv har finansiert.

Aktuell: Vant prisen «Årets Nordlending 2023», stemt fram av folket i regi av NRK Nordland og Avisa Nordland.

---

Gratulerer! Hvordan kjennes det å bli stemt fram som «Årets Nordlending»?

– Det er veldig artig. Det var skikkelig overraskende. Vi ble litt overgitt over at folk hadde nominert oss i utgangspunktet. Det er vi veldig glad for. Når de mobiliserte og stemte på oss, ble vi stolt og glad, og det er artig å sette Mosjøen på kartet.

Dere bygget et kulturhus selv, for egne penger, midt i Mosjøen sentrum på Helgeland. Hvorfor?

– Vi har vært aktive i det frivillige kulturlivet i en mannsalder. Vi er godt voksne, synger i kor, spiller i korps, og Stein er dirigent og spiller i band. Så har vi gjennom dette vært til stede på flere dårlige øvingslokaler. Da korona kom, fikk vi tid til å gå rundt og gå på tur. Stein sier da at Mosjøen trenger en mellomstor scene med god lyd, og en plass for folk å øve. Et hus der folk kunne øve gratis, og konsertsal med god lyd.

– Så vi bestemte oss for at vi bare gjør det. Vi skal bo i bygget også, i den ene enden.

Så dere blir nærmeste nabo til eget kulturhus?

– Ja, det blir «Ti på topp»-kandidat til korteste reisevei til jobben. Ti meter, innendørs, hehe.

– Vi har sagt opp jobben begge to, og gått all in for dette for å få det til å bli næring. Det var jo ikke planen først.

Stein og Tone Hauge kunne i desember juble over å ha blitt stemt frem til "Årets Nordlending" for 2023. (Privat )

Hvordan greier dere det?

– Det er ganske mye møteaktivitet på dagtid. Næringslivet bruker konsertsalen, og så har vi andre arrangementer. Vi har sagt ja til alle mulige arrangementer. Vi startet i slutten av september og sier ja til alt, så ser vi heller etter hvert hvordan vi utvikler oss.

– Til nå har vi hatt julebord, og seremonirom for Human Etisk Forbund, blant annet.

Mange kommuner drømmer jo om et kulturhus, og så lager dere et for egne penger. Er det bærekraftig å drive kulturhus?

– Det er det som er utfordrende. Det er artig å prøve å få det til å bli næring, så ser vi hvor krevende det blir. Vi har mange gode støttespillere som hjelper oss, så har vi trua på at vi skal få det til. Det er mange frivillige, men også støtte i næringslivet, og at folk har lyst til å bruke det. Det er vi avhengig av, for vi må tjene penger for å få det til å gå rundt. Det er dyrt å drifte det.

Ja, hvordan får man råd til noe sånn?

– Det er ikke noen hemmelighet. Jeg er farmasøyt, og har etablert og drevet apotek i mange år som jeg solgte i 2018. Da fikk vi penger på bok som nå er brukt opp. Det kjennes godt, det å bruke de til glede for mange.

Kul måte å bruke penger på da?

– Synes vi og.

Tone Hauge melder om kvalitetslyd i kulturhuset deres. (Privat )

Du nevner dere har frivillige, og det er jo noe av kjernen for hvorfor dere fikk pris – hvordan dere driver med utleie av lokaler?

– Alle kor og korps sliter med økonomien. Da tenkte vi at kanskje dugnad var en fin måte å betale tilbake leie av lokaler på, og at vi slipper å ansette noen. Så nå har vi en pool med folk, på rundt 150 stykker, som skal jobbe en gang i året hver. Det er mange som jobber mer enn det, og mange som ikke øver hos oss som ønsker å jobbe. Så det er blitt litt sånn som vi håpet på. Det blir en form for eierskap når man går i baren for å sjekke om det er en kanne kaffe eller for å sjekke om det er dopapir på toalettene.

– Vi har ikke bygget for oss selv, poenget er at det skal brukes så mye mulig, både av unge og gamle. Vi har hatt flere konserter med musikklinja, og det er så artig at de får kommet til sin rett med skikkelig god lyd i nye lokaler.

Ja, for hva kan man få høre hos dere?

– Forskjellig. Det er folk fra utenbys, med alle sjangere nærmest, og mye lokalt. Vi har hatt operapub, Lars Lillo Stenberg var her under åpningen. Korps- og korkonserter, og orkester.

Et kulturhus må jo ha en respektabel foajé. (Privat )

Vi har noen faste spørsmål. Hvem ville du satt fast i heisen med?

– Oi … da må jeg virkelig tenke. Sikkert mange, det. Må velge en forfatter, for det er mange av de jeg er fascinert av. En av dem er Anna Gavalda. Da ville jeg spurt om alle bøkene hun har skrevet.

Hva er så fascinerende med henne?

– Hun skriver så utrolig godt, og jeg liker så godt stemningen i bøkene hennes.

Hvem er din barndomshelt?

– Farmora mi. Hun var et matmenneske, og det var bestandig liv og røre i huset. Hun lagde mat og lo, og lagde god stemning. Jeg elsket å være der som unge.

Hva kunne du gått i demonstrasjonstog for?

– Mye. Palestina. Fred. Slutt på bombinga. Man kan si mye om situasjonen mellom Israel og Hamas, men sånn som de holder på nå er helt grusomt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Veldig glad å skeie ut! Da spiser jeg skumnisser, eller marsipan – eller sjokolade.

Jeg er også veldig glad i skumnisser – og alltid glad i disse ukene etter jul og påske.

– Ja, da er det på 50 prosent! Jeg hadde varetelling her nå, og fant noen skumnisser-pakker. Jeg, som alle andre, begynte et nytt og bedre liv mandag, men det varte ikke så lenge, hehe.

Bakgården Kulturhus har allerede holdt konserter for fulle hus. (Privat )

---

Juryens begrunnelse for Årets Nordlending 2023:

To ord går igjen når Tone og Stein Hauge beskrives av menneskene som har stemt på dem i denne kåringen – raus og unik. Det de har gjort for sin hjemkommune er også det, raust og unikt.

Ekteparet har i mange år vært en del av det frivillige miljøet i Mosjøen, og de har i mange år vært engasjert i musikkmiljøet. Nå har de skapt sitt eget miljø med Bakgården kulturhus.

Avtalen er enkel. Vil du bruke lokalene, da må du stille opp på dugnad og bidra frivillig. Det gir muligheter til ungdommer og andre musikk- og kulturinteresserte som kanskje ikke har råd til å betale leie for øvingslokaler og utstyrsleie. Mange har fått en ny møteplass å gå til. Det er det Tone og Stein som har skapt.

Det har kostet 70 millioner kroner av egne, private midler. Pengene har gitt et moderne kulturhus, med konsertsal, øvingslokale og kafélokale. Her skal det spilles musikk og teater. Revyforestillinger skal fremføres. Lokalene ble tatt i bruk i september, og tilbakemeldingene har vært gode. Allerede har det vært gjennomført mange arrangementer. Og mange flere skal det bli.

Mange av oss er opptatt av kultur, og mange peker på et godt kultur- og fritidstilbud som noe svært viktig når vi bestemmer oss for hvor vi skal bo. Derfor er det avgjørende at det finnes mennesker som tar initiativ til å skape bolyst og trivsel i sitt nærmiljø.

I statuttene til prisen heter følgende: «Årets nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje».

Totalt kom det inn rundt 300 forslag da juryen ba folk om hjelp til å finne gode kandidater til hedersprisen Årets Nordlending.

Årets jury har bestått av distriktsredaktør Vibeke Madsen i NRK Nordland, statsforvalter Tom Cato Karlsen, musiker og tidligere Musikkfestuke-direktør Gro Bergrabb, og Cathrine Skogheim, nyhetsredaktør i Avisa Nordland.

Juryen mener at årets vinner tilfredsstiller alle deler av kriteriene. Det gjør også folk i Nordland. Over 5000 mennesker har gitt sine stemmer og begrunnelser. Årets vinner fikk flest stemmer.

Tone og Stein Hauge er Årets Nordlending 2023.

Kilde: an.no og nrk.no

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen