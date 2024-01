Knut-Inge (64) fikk sparken fordi han ble alvorlig syk. Nå får han jobben tilbake

Lungefibrose var diagnosen smølaværingen fikk. Det er en sykdom som gjør at vevet i lungene nær sagt forsteines, slik at lungene ikke lengre klarer å ta opp oksygen til blodet.

Sykdommen kan ikke kureres, men bremses. På det verste hadde Rokstad bare ti prosent lungekapasitet, men i fjor fikk han lungetransplantasjon, og kan endelig begynne å se framover igjen.

– Jeg ble syk i 2019, og har ikke jobbet siden 2021. Nå i sommer fikk jeg brev fra Tide der jeg var ansatt, som varslet at arbeidsforholdet mitt ville bli avsluttet grunnet helsesituasjonen min, forteller Rokstad.

I brevet som Magasinet for fagorganiserte har fått se, skriver Tide at Rokstad sitt arbeidsforhold ville bli avsluttet, siden det ikke var satt noen konkret dato for når han ville være frisk nok til å begynne å jobbe igjen.

Men selv ikke legene kunne gi noen eksakt dato.

– Det er umulig å si når det vil bli, men jeg håper jo at det kan skje i løpet av 2024, påpeker han.

I sommer fikk Rokstad brev fra arbeidsgiver Tide, som varslet at arbeidsforholdet hans ville bli avsluttet, på grunn av Rokstads helsesituasjon. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

– Så på meg som en utgift

Da han ble syk, lovte Tide at det skulle tilrettelegges for ham. Det skjedde ikke.

– Alt jeg fikk tilbud om var å ta rutene som manglet sjåfører, men det gjorde at jeg måtte opp ti på fire hver morgen, sier Rokstad.

Det klarte han bare en stund, men valget Tide ga ham var å gå tilbake til sin gamle stilling, eller slutte. Det gjorde valget enkelt. Han kjørte sine gamle ruter.

I november 2021 sa imidlertid legen hans stopp, og sykmeldte ham.

Det siste drøye året har han gått på arbeidsavklaringspenger, men Rokstad aner at noe er i gjære.

– Jeg følte det som om Tide ville kvitte seg med meg. De så på meg som kun et ansattnummer og en utgiftspost, sier han.

Da Rokstad ble syk, lovet Tide at det skulle tilrettelegges for ham. Det skjedde ikke. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

Gullklokke og oppsigelse

Den 27. juni samme år kommer oppsigelsesbrevet. Fellesforbundets transportavdeling i Møre og Romsdal klager på oppsigelsen.

– Jeg tror dette må være et av de verste tilfellene av manglende tilrettelegging for arbeidstakere som jeg har vært borti, sier Jack Narve Sæther, leder for avdeling 20 i Fellesforbundet.

På et møte mellom partene kommer Sæther av skarp kritikk av Tide, men verken han eller Rokstad hører noe før sistnevnte blir invitert til Bergen for å motta gullklokke for 30 års tjeneste som bussjåfør.

– Jeg synes jo det var litt rart. Her gir de meg gullklokke med den ene hånda, og et brev med oppsigelse i den andre, sier han oppgitt.

I sommer fikk Knut-Inge Rokstad sparken på grunn av helsesituasjonen sin. I høst ble han hedret med gullklokke for 30 år som bussjåfør. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

Tror ikke på reprise

Han får gullklokka 2. november 2023. Da er han uvitende om at det i posten ligger et brev til ham der oppsigelsen er trukket. Det mottar han først senere.

Der står det at Tide ønsker ham god rekonvalesens, og at de ser fram til et møte våren 2024 for å høre hvordan rehabiliteringen går.

Rokstad er glad for brevet, men innrømmer at han er usikker på om det bare er en utsettelse.

– Det står jo ikke noe om den er trukket for godt, sier Rokstad.

Leder i Fellesforbundets avdeling 20, Møre og Romsdal Transportarbeiderforening, Jack Narve Sæther (til venstre), er kritisk til at Tide ikke gjorde mer for å tilrettelegge arbeidet for Knut-Inge Rokstad da helsesituasjonen hans ble dårligere, men glad for at oppsigelsen av bussjåføren er blitt trukket. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

Sæther er ikke like bekymret.

– Jeg tror ikke Tide vil seg så vondt at de vil gå på en ny oppsigelsessak i dette tilfellet, sier han.

I Tide vil de ikke kommentere personalsaken til Rokstad i media. Jannicke Stople, direktør for menneske og kultur i Tide, forteller imidlertid at selskapet som en IA-bedrift jobber aktivt med å tilrettelegge arbeid for ansatte slik at de kan stå i arbeid under sykdom.

– Vi bestreber oss alltid på å kunne gi medarbeidere en så god oppfølging og retur til arbeidslivet som mulig, skriver hun i en e-post.

