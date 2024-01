Drapssiktet i Elverum hadde besøksforbud

Både mannen og kvinnen var bosatt i Oslo. Kvinnen skulle besøke en person på sykehuset i Elverum, men gikk ut for å hente noe i bilen sin. Hun kom aldri tilbake, men ble funnet drept sammen med den siktede i en bil flere timer senere.

– Den som er siktet i saken, hadde ikke anledning til å kontakte fornærmede. Et besøksforbud skulle verne fornærmede, sa politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Det er en straffesak i Oslo politidistrikt som dreier seg om relasjonen mellom disse to. Politiet sier de har informasjon som tyder på at mannen og kvinner for rundt et år siden var kjærester i noen måneder.