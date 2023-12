Svensk mann siktet for skytingen i Moss ber om å bli løslatt

Den siktede mannen møtte i tinghuset i Moss fredag, kun et par hundre meter fra der en mann ble skutt en rekke ganger 28. november. Skytingen skjedde rett utenfor Mossehallen, hvor det oppholdt seg en flere personer, inkludert barn.

20-åringen er siktet for å ha skutt fornærmede flere ganger i magen og brystregionen.

Personen som ble skutt er svensk mann i 30-årene som er bosatt i Norge. Han havnet i koma etter skytingen, men politiet har omtalt skadene hans som ikke livstruende.

Politiadvokat Christian Finnanger ba retten om at mannen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to av ukene i fullstendig isolasjon. Begrunnelsen for isolasjonen var fare for at siktede skulle kommunisere med andre personer tilknyttet saken via medinnsatte i fengselet.

Én av tre som er pågrepet

Søndag ble to svenske statsborgere pågrepet for skytingen i Moss og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Det skjedde etter at politiet allerede hadde pågrepet en annen svenske i månedsskiftet november/desember. To av de

– Den første pågripelsen skjedde i Stockholm-regionen, mens de to siste ble pågrepet i Göteborg-regionen. Årsaken til at vi ikke har sagt noe om den første pågripelsen, er av hensyn til pågripelsene i søndag, sa politiadvokat Christian Finnanger til NTB i forbindelse med pågripelsen.

De to andre motsetter seg utlevering til Norge. Det betyr at svenske myndigheter og domstoler må behandle saken før de kan transporteres hit.

Knyttes til kriminelt nettverk i Sverige

Politiet har hele tiden sagt at det virket tilfeldig at skytingen skjedde i Moss. Etterforskningen har vist at de pågrepne har knytninger til kriminelle nettverk i Sverige, men det er for tidlig å konkludere med hvilke konflikter som ligger bak som motiv for hendelsen, skriver politiet i en pressemelding.

Det var et uvanlig stort politioppbud på tinghuset i Moss fredag, med minst syv uniformerte politifolk til stede.

Denne videoen fanget opp lydene av skuddene i Moss:

Her faller skuddene i Moss Denne videoen fanget lyden av skuddene som ble avfyrt mot en svensk mann i 30-årene utenfor Mossehallen. (Privat)

