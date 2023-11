Gjengforsker: – Risikoen for nye skyteepisoder er kraftig forhøyet

Like før kl. 17.00 tirsdag ble en svensk mann i 30-årene skutt utenfor Mossehallen i Moss.

Politiet sier at skytingen fremstår som en konflikt innad i kriminelle miljøer. Svenske medier skriver at mannen som ble skutt kan knyttes til det såkalte Foxtrot-nettverket. Dette er en kriminelt miljø som skal stå bak et større antall dødelige voldshendelser i Sverige den siste tiden, deriblant skytinger og bombinger.

Norsk politi vil foreløpig ikke bekrefte om det er noen kobling mellom skytingen i Moss og Foxtrot-nettverket.

– Vi jobber bredt og har tro på at etterforskningen vil gi svar etter hvert, men det er for tidlig å si noe om bakgrunn og motiv, sa Christian Finnanger, politiadvokat i Øst politidistrikt og påtaleansvarlig i saken, under en pressekonferanse onsdag.

Kan være starten på noe større

Manne Gerell forsker på gjengkriminalitet ved Universitetet i Malmö. Svensken kjenner godt til Foxtrot-nettverket i Sverige, og har tidligere advart mot at gjengkriminaliteten de bringer med seg vil krysse grensen til Norge.

– Er skytingen i Moss et tegn på at voldsbølgen fra Foxtrot-miljøet nå har nådd Norge?

Manne Gerell forsker på gjengkriminalitet ved Universitetet i Malmö. Han er også tilknyttet Universitetet i Oslo. Han sier Foxtrot-nettverket er rapportert å operere i Norge. (Privat)

– Jeg vet ikke, men Foxtrot er rapportert å operere i Norge og er kjent for å være aktive i voldelige konflikter, sier Gerell til Dagsavisen.

Dersom skytingen i Moss stammer fra en konflikt i kriminelle nettverk som Foxtrot, har han en advarsel til norsk politi: Forbered dere på mer av dette.

– Hva som kan forventes avhenger av konfliktsituasjonen, men generelt er risikoen for nye skyteepisoder kraftig forhøyet etter en første skyting, sier Gerell.

Politiadvokat Finnanger erkjenner at risikoen for at det kan skje nye voldelige hendelser som følge av skytingen i Moss, er reell.

– Jeg håper virkelig ikke at det skjer, men jeg kan heller ikke utelukke det, basert på den informasjonen vi har om at dette knyttes opp mot større kriminelle miljøer, sier Finnanger til Dagsavisen.

Påtaleansvarlig Christian Finnanger sier politiet hele tiden gjør tiltak for å forebygge eventuelle hevnaksjoner blant kriminelle nettverk. (Kenneth Stensrud)

Forsker: Dette bør norsk politi gjøre

Gerell mener norsk politi bør gjøre flere grep for å stanse eventuelle hevnaksjoner eller andre kriminelle handlinger i etterkant av skytingen i Moss, dersom den viser seg å kunne kobles til et gjengoppgjør.

– De bør stole på god etterretning for å øke tilstedeværelsen på steder der det er risiko for vold, og spesielt mot enkeltpersoner og grupper som kan være involvert, sier han.

Dette er noe politiet allerede gjør, opplyser Finnanger.

– Politiet jobber med forebygging, trusselvurderinger og etterretning hele tiden. Disse spørsmålene er ikke ukjente for oss, så det er klart at vi gjør tiltak, sier Finnanger.

Skal være utenfor livsfare

Henning Dalbye, stasjonssjef ved Moss politistasjon, benyttet pressekonferansen onsdag til å berolige innbyggerne om at det fortsatt er trygt å ferdes i Moss.

– Vi forstår at denne hendelsen skaper utrygghet i lokalsamfunnet vårt, men vi har ingen holdepunkter for å si at denne hendelsen har koblinger til Moss, utover at den skjedde her, sa han.

Mannen i 30-årene som knyttes til Foxtrot-nettverket ble truffet av flere skudd. Politiet omtaler skadene hans som alvorlige, men opplyser onsdag at han skal være utenfor livsfare.

En video som ble filmet i nærheten av åstedet fanget opp lyden av ni skudd:

Her faller skuddene i Moss Denne videoen fanget lyden av skuddene som ble avfyrt mot en svensk mann i 30-årene utenfor Mossehallen. (Privat)

