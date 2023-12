Støre: Tror på økt kjøpekraft framover

I forkant av sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse gjestet statsministeren Politisk kvarter i NRK tirsdag morgen. Der trakk han fram at nordmenn, etter fjorten rentehevinger fra Norges Bank, økte strømpriser og rekordhøy inflasjon trolig kan se fram mot lysere tider.

– Jeg mener vi kan si at regjeringens politikk har bidratt til at vi kan si før 2024 at det er en lysning i økonomien og en betydelig mulighet for at vi kan få økt kjøpekraft for første gang på flere år, sier Støre.

– Vårt måtehold bidrar til at lysningspunktet kommer i rett tid og snarere enn det kunne ha kommet, la statsministeren til.

Han forklarer også de stadig dårligere meningsmålene for Arbeiderpartiet under tiden i regjering med de vanskelige økonomiske tidene.

– Når priser og renter går opp, så går gjerne målinger ned, konstaterer Støre.

Ifølge Støre har regjeringens verktøy for å tøyle de krevende økonomiske tidene vært å holde igjen i budsjettpolitikken, og at den har brukt mindre oljepenger enn hva som hadde vært mulig innenfor handlingsregelen.

– Vi har bidratt til at vi har den høyeste sysselsettingen vi har hatt siden før finanskrisen i 2009, nå er 70 prosent av de som er arbeidsfør alder i arbeid, vi har lav ledighet, sier Støre.

