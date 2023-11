Valgforsker: Erna Solbergs statsministersjanser er gode

Av Fredrtik Moen Gabrielsen/NTB

– Ut ifra det vi vet fra målinger og tidligere valg er sjansene gode for et regjeringsskifte i 2025, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

Han understreker at det tross alt er lenge til valget, men peker på at den sittende regjeringen er preget av betydelig slitasje og stadig fallende meningsmålinger.

– Det gir jo en god mulighet for opposisjonen og Høyre til å overta etter neste valg, mener Bergh.

Mandag denne uken avklarte Erna Solberg at hun fortsetter som Høyres statsministerkandidat for valget 2025. Hun viste til den sterke støtten fra sentralstyret som et viktig bidrag til hennes personlige motivasjon for å forsøke å igjen bli Norges statsminister.

– Noen tar det som en selvfølge at det blir et regjeringsskifte i 2025, men det er det jo ikke. Det er faktisk ganske jevnt mellom rødgrønn og borgerlig side, med en liten fordel til de borgerlige, sier Bergh.

– Saken er ikke død

Siden aksjesaken startet for over to måneder siden, har Solberg vært klar på at det er opp til Høyre om hun er et pluss eller minus for partiet. Bergh sier han mandag ble overrasket over at hun såpass tidlig avklarte at hun fortsetter som partiets statsministerkandidat.

– Det hadde jo ikke vært helt overraskende om hun trakk seg. Det var absolutt et mulig utfall, sier han og legger til at Høyre og Solberg med dette har forsøkt å sette en slags strek over saken.

– Det gir jo mening, med tanke på at det er viktig for partiet å ikke bli sittende fast i denne saken, men heller snakke om politikk.

Tirsdag i forrige uke stilte Solberg til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteen har gitt signaler om at den endelige innstillingen rundt Solbergs sak og de andre habilitetssakene kan være klar før jul.

– Saken er jo ikke død i og med at kontrollkomiteen fortsatt behandler saken. Man kan også tenke seg at det kan komme flere nye opplysninger i saken siden den er så omfattende, sier Bergh.

– Velgerne er dommerne

Det er liten tvil om at hele saken er en ripe i lakken for Erna Solberg, sier valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø. Han viser til en liten tilbakegang for Høyre den siste tiden.

– Det vi vet fra tidligere skandaler, er at de som regel ikke har langvarige konsekvenser. Forskjellen her er jo at Solberg er partileder og statsministerkandidat, noe som gjør at saken stiller seg litt annerledes enn om hun hadde vært en vanlig stortingsrepresentant, sier han til NTB.

Han var likevel ikke så overrasket over Solberg og partiets valg om å fortsatt ha henne som statsministerkandidat.

– Det var nok et viktig poeng at Økokrim valgte å ikke etterforske saken. Dette kombinert med at målingene ikke har vært så dårlige som man kanskje fryktet, samt at Solbergs høring i kontrollkomiteen nå var over, ble sentralt.

– Så vil det jo bli en dynamikk – hvordan vil de andre partiene reagere på dette? Og hvordan vil mediene reagere?

Stein tror Høyre-velgere uansett vil være opptatt av et regjeringsskifte, men at en mulig konsekvens av saken for Høyre kan være lekkasje av stemmer til andre borgerlige partier.

– Til syvende og sist vil det være velgerne som er dommerne over dette.

