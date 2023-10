Regjeringen gir 50 millioner til TV-aksjonen

– De er uskyldige ofre som utsettes for lidelser, traumatiske opplevelser og groteske handlinger. Vi må kjempe for at flere barn som lever i krig og konflikt, skal få beskyttelse, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Årets innsamling går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Regjeringen understreker at det er flere land som opplever krig og voldelige konflikter i dag, enn for 30 år siden. Hele ett av seks barn bor i land som er berørt av væpnede konflikter.

– Barn er uskyldige i de voksnes krigføring, og blir fratatt mulighet til å være barn og oppleve en fullverdig barndom i krig, skriver regjeringen i pressemeldingen.

Støre kunngjorde bidraget til TV-aksjonen da han deltok på NRKs sending søndag kveld.

I juni kunngjorde regjeringen at den har satt av minst 1 milliard kroner de neste tre årene for å beskytte barn som lever i krig og konflikt.

[ SATS-eier flytter til Sveits: – Jeg har vært lavtlønna mens kjeden har tjent milliarder ]