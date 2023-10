Flat norsk økonomi: Kan bli vanskeligere å få seg jobb

Det går bra i olje, men dårlig i boligbransjen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Ikke legg vekt på månedstallet, se heller på utflatingen det siste året, sier Pål Sletten i SSB.

Mandag kom SSBs tall for norsk økonomi i august. De viser at verdiskapinga i fastlandsøkonomien, eller brutto nasjonalproduktet (BNP) om du vil, falt ørlite grann. 0,2 prosent nedgang, er tallenes tale.

– Man skal ikke se for nøye på ett enkelt månedstall, for de kan gå litt opp og ned. Men den underliggende utviklingen er nokså flat hittil i 2023, og det er viktig, forteller Pål Sletten til Dagsavisen.

Han er seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå. Hver måned legges det fram nye tall som viser hvordan det ligger an i norsk økonomi.

Tallene han presenterte mandag viste ikke noe dramatisk fall. En medianmåned har en oppgang på 0,2 prosent i verdiskapningen, så en nedgang på 0,2 er ikke fryktelig langt unna.

– Det er litt tilfeldig støy i dette. Og det er vanskelig å bli helt klok på sommermånedene, sier Sletten.

Kan bli høyere arbeidsløshet

Selv om det er en liten nedgang i august, viser SSB-tallene at BNP bare var 0,2 prosent høyere i august enn i januar i år. Altså har det omtrent ikke vært noen vekst fra starten av året og fram til etter sommeren. Sletten mener det kan bety at det blir vanskeligere å få seg jobb.

– Normalt vokser verdiskapningen år for år, og det reflekterer både at vi blir flere mennesker i jobb, og at vi stadig blir litt mer produktive. Når verdiskapingen flater ut, vil vanligvis også sysselsettingsveksten avta, sier han.

– Betyr det at arbeidsløsheten blir høyere?

– Ikke august-tallet i seg selv. Men når veksten i økonomien bremser, regner vi vanligvis med at det da trengs færre folk i arbeid. Det ligger til grunn for de fleste prognosene som legges fram nå om dagen, også de som regjeringen kom med i budsjettet, sier han.

Tall fra SSB viser at det er 3,5 prosent arbeidsløshet i Norge i august. Det tilsvarer litt over 100.000 mennesker. Nav sine tall er omtrent halvparten av SSB sine, men tar bare med registrerte arbeidsløse.

Utleieregler strammet inn

– Hva er det som går bra nå i norsk økonomi, og hva går dårlig?

– Det som går bra er de næringene som har tilknytning til olje og gass. Leverandørindustrien har hatt et oppsving som har vart halvannet år. Og så går det dårligere i næringer som er avhengige av etterspørsel fra husholdningene, eller av bygging av boliger og fritidshus.

Akkurat det siste er ikke så tydelig i SSBs tall for bygg og anlegg. De viser bare en svak nedgang i produksjonen siden nyttår. Men samtidig har boliginvesteringene gått kraftig ned. Det kan skyldes at bransjen har ordrereserver de jobber med fortsatt, men Sletten peker også på en annen mulighet:

– Reglene for utleie av arbeidskraft ble strammet inn tidligere i år, og det kan føre til at vi i første omgang vil se nedgang, ikke i byggebransjen, men hos selskapene som driver med utleie av arbeidskraft, sier han.

