Forslag om nye opptaksregler til høyere utdanning: – Mer forståelig og rettferdig, sier Borch

Til våren legger regjeringen fram sitt samlede forslag for opptak til landets universiteter og høyskoler. Stortingsmeldingen er en oppfølging av f orslagene fra utvalget som gikk igjennom hele opptakssystemet, og høringsinnspillene som er kommet inn i etterkant.

– Vi kan ikke ha det slik at ungdom må bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang. Vi kommer til å legge fram et mer forståelig og mer rettferdig system, med enklere kjøreregler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

Se forslag til opptaksregler nederst i saken.

Reglene for opptak bestemmer hva du må kunne for å få studieplass og hvordan man bestemmer hvem som skal få studieplassen når det er mange om beinet. Departementet kaller det regler for kvalifisering og rangering.

Da forslagene var ute på høring, fikk spesielt forslagene om å fjerne alle tilleggspoengene i dagens system, og å innføre en rangerende opptaksprøve, mye oppmerksomhet.

Statsråden forsikrer at alle endringer i opptaksregelverket vil bli varslet i god tid.

– De som starter på videregående, skal ha forutsigbarhet når de gjør sine valg, sier Borch.

Stortingsmeldingen kommer også til å ta opp behov for overgangsordninger. Uansett vil ikke opptaket til høyere utdanning for studieåret 2024–2025 bli påvirket av forslagene.

---

Fakta om stortingsmelding om opptak til høyere utdanning

Her er de mest omtale forslagene:

Utvalget foreslår at dagens ordning med førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote erstattes med en karakterkvote der alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått.

På studier der det er konkurranse om plassene, foreslår utvalget en karakterkvote på cirka 80 prosent av plassene. De resterende 20 prosent av plassene er foreslått å gå til en ny opptaksprøvekvote.

Utvalget vil å ta bort muligheten for å benytte forbedrede karakterer ved opptak i ordinær kvote. Nye fag tatt etter fullført videregående opplæring skal likevel kunne påvirke karaktergjennomsnittet, men bare til studier som har faget eller fagene som et spesielt opptakskrav.

Utvalget foreslår at dagens ordning med spesielle kvoter for nordnorske søkere og søkere med samisk språkkompetanse videreføres. I tillegg til disse foreslår utvalget spesielle kvoter for kjønn.

Spesielle kvoter skal kun benyttes der høyskoler og universiteter søker om det, og det skal være en maksgrense for hvor stor forskjellen i poengsum kan være mellom dem som kommer inn på ordinært grunnlag.

---