Politiet mener kidnappingssak i Trondheim har tilknytning til svensk kriminelt nettverk

Den unge mannen – som skal være sønnen til en norsk artist – ble bortført i Trondheim om kvelden 8. mai i år, og sluppet løs natt til 9. mai, fysisk uskadd, skriver Adresseavisen.

I sammenheng med kidnappingssaken har politiet i Trøndelag også etterforsket en grov utpressingssak, der faren til den kidnappede skal ha betalt penger for å få sønnen frigitt. Nå bekrefter politiet at de mener begge sakene har tilknytning til det svenske kriminelle nettverket.

– Vi mener at frihetsberøvelse- og utpressingssaken har tilknytning til Foxtrot-nettverket i Sverige, sier politiadvokat Bente Bøklepp ved Trøndelag politidistrikt til avisen.

Totalt er nå tolv personer siktet i saken. Fire menn er siktet for frihetsberøvelse, mens sju menn er siktet for medvirkning til grov utpressing. I tillegg er en mann siktet for heleri. En av de siktede i utpressingssaken er svensk statsborger. Han sitter fortsatt varetektsfengslet i Norge og har innrømmet medvirkning. Det er denne mannen politiet mener har tilknytning til Foxtrot.

– Vi mener også at noen av nordmennene som er siktet i saken, har en kobling til det samme nettverket, sier Bøklepp, og opplyser at norsk politi samarbeider med svensk politi.

Kripos bekreftet tidligere denne uken overfor NRK at Foxtrot-nettverket har forgreininger til Norge.

Det har vært en rekke volds- og skytehendelser i Sverige den siste tiden. Voldsopptrappingen i Uppsala og Stockholm knyttes blant annet til en intern konflikt i den kriminelle gjengen som omtales som Foxtrot-nettverket.

