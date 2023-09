Ikea-ansatt dømt for å ha skrevet ut gavekort til seg selv

Forholdene strakte seg over rundt ett år fra 2021 til 2022. Det var VG som først omtalte dommen, som ble avsagt i Vestfold tingrett mandag.

Kvinnen, som jobbet ved Ikea Slependen i Asker, opprettet reklamasjonssaker på til sammen tolv fiktive personer hvor hun skrev ut gavekort til seg selv.

Den Ikea-ansatte brukte falske navn

Hun brukte falske navn på gavekortene, og summene varierte fra 2000 kroner og opp til 11.084 kroner.

– Siktede har åpenbart utnyttet de smutthull hun har kartlagt i sikkerhetsrutinene til Ikea og utnyttet disse for å skaffe penger for å dekke sin personlige gjeld. Hun har lagt mye arbeid ned i å variere måten underslagene er forgått på for å unngå å bli oppdaget, heter det i dommen.

Kvinnen har hele tiden erkjent straffskyld, og rettssaken gikk som en såkalt tilståelsessak.

– Retten antar at siktede vil fylle vilkårene for soning med fotlenke og at dette ikke vil påvirke hennes arbeidsforhold i nevneverdig grad, heter det videre i dommen.

Vestfold tingrett anbefalte betalingsplan

Hun er også dømt til å betale 130.663 kroner – tilsvarende den totale summen på gavekortene – i erstatning til Ikea. Retten har anbefalt at det settes opp en betalingsplan for at kvinnen skal være i stand til å betale tilbake.

