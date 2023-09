Norsk Industri garanterer at Finnes ikke har fått innsideinformasjon

– Ja, det kan jeg garantere. Det er jeg 100 prosent sikker på. Det er derfor jeg tør å si at han ikke har brutt våre regler knyttet til innsideinformasjon, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG.

Fredag skrev Dagens Næringsliv at Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes i 2020 handlet oljeaksjer samtidig som Solberg forhandlet en krisepakke for oljeselskaper. Samme dag skrev avisen Firda at Finnes i 2013 kjøpte aksjer i Nordic Mining før Solberg-regjeringen åpnet for sjødeponi for mineralnæringen.

Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen presiserer til VG at Finnes kjøpte aksjene i Nordic Mining før Solberg ble statsminister.

Sindre Finnes er ansatt som fagsjef i Norsk Industri.

– I de to nevnte sakene kan vi dokumentere at det var åpen informasjon – og ikke noen lekkasje fra Erna til Sindre, sier Lier-Hansen.

Norsk Industri-lederen sier at deres gjennomgang viser at Finnes har handlet aksjer i en tidsperiode da informasjon i de to omtalte sakene var offentlig kjent.

– Når det gjelder Nordic Mining, kjøpte han aksjer først etter at regjeringsplattformen ble kjent. Der står det at de ville satse på mineralnæringen. Etter det kjøpte han aksjer, sier Lier-Hansen.

[ E24: Finnes kjøpte tusenvis av Hydro-aksjer to dager før stor nyhet ]