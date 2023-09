E24: Finnes kjøpte tusenvis av Hydro-aksjer to dager før stor nyhet

Ifølge E24 kjøpte Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes nemlig 4500 aksjer i Hydro i uken før det ble kjent i 2020 at selskapet hadde inngått et stort og viktig samarbeid med offentlig eide Lyse AS.

Solberg, som den gang var statsminister, beskrev sammenslåingen som et resultat av en industripolitikk som virker.

Sammenslåing førte til at Hydro-aksjen gikk markant opp – fra rundt 26 kroner til 28 kroner per aksje, skriver E24. Det er imidlertid ikke kjent hvor mange aksjer Finnes eide i Hydro på dette tidspunktet.

Derimot kan avisen slå fast at Finnes solgte til sammen 14.500 Hydro-aksjer 23. og 26. oktober samme år, kun to- og fem dager etter at Hydro-Lyse-nyheten kom.

E24 har ikke grunn til å slå fast at Finnes visste om sammenslåingen på forhånd. Han har heller ikke svart på avisens henvendelser.

Solberg har allerede innrømmet at hun var inhabil da regjeringen i 2016 åpnet for at selskaper, som Hydro, kunne eie offentlige kraftselskap. Hun har derimot ikke nevnt om hun var inhabil da regjeringen behandlet konsesjonen som ga Lyse Kraft tilgang på Hydros kraftverk i Røldal-Sundal-vassdraget.

