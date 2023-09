Bergen: Bakervik kaller inn til egne forhandlinger – har flere mandater bak seg enn Meyer

– Det jeg nå vil gjøre, er å invitere til samtaler med de partiene som ønsker dette, for å finne ut om det er grunnlag for å starte forhandlinger om en utvidelse av det sittende byrådet, sier Bakervik til Bergens Tidende.

Også Høyres Christine Meyer er i gang med byrådsforhandlinger. Flere partier har imidlertid pekt på Bakervik, og situasjonen er høyst usikker. Derfor har alle partiene vært på besøk hos fungerende ordfører Eira Garrido (SV) mandag.

Ifølge Bergensavisens opptelling har partier med til sammen 29 av 67 representanter nå pekt på Bakervik, mens 24 har pekt på Meyer. Tre partier med til sammen 14 representanter har ikke pekt på noen bestemt kandidat.

Blant annet har Senterpartiets to bystyrerepresentanter nå uttalt at de vil ha Bakervik til å fortsette fram til det finnes et parlamentarisk grunnlag for noe annet.

Dagens byråd i Bergen består av Ap og Venstre. Venstre har varslet at de peker på Meyer som byrådsleder. Men tross klar framgang for de borgerlige partiene i Bergen, er det altså svært uklart hvem som overtar byrådskontorene.

[ Høyre må vinke farvel til Erna ]