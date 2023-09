Prinsessebryllupet: Uvisst om det blir vielse i kirken

Onsdag morgen ble det kjent at paret skal gifte seg på Hotel Union i Geiranger 31. august neste år.

Biskop Ingeborg Midttømme i Møre bispedømme sier hun ikke har hørt om bryllupsplanene når NTB ringer onsdag formiddag. Hun henviser til de lokale menighetene.

Storfjorden kyrkjelege fellesråd, som har ansvar for Geiranger, vil ikke kommentere saken.

Det er de som må kontaktes, dersom man vil gifte seg i den lokale kirken i Geiranger.

Geiranger kirke ligger vakkert til, på et platå med utsikt over Geirangerfjorden, omtrent fem minutter fra Hotel Union, der bryllupsfesten skal foregå.

Mer detaljer senere

Kontaktperson for prinsesse Märtha Louise, Carina Scheele Carlsen, vil ikke gå ut med detaljer om gjennomføringen av bryllupet.

– Det kommer på et senere tidspunkt, skriver hun i en SMS til NTB.

Kongehuset opplyser at de ikke bidrar til å finansiere bryllupet.

– Bryllupet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett finansieres ikke av Kongehuset, men privat, forteller kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB.

[ Durek Verrett skal bosette seg i Norge ]

Har studert verdensreligionene

Prinsesse Märtha Louise er både døpt og konfirmert i kirken.

Hun giftet seg også med Ari Behn i Nidaros Domkirke i 2002. Deres tre felles barn er døpt i slottskapellet. Behn og prinsesse Märtha Louise skilte seg i 2017.

Durek Verrett har tidligere fortalt TV 2 om sitt forhold til kristendommen.

– Jeg har studert kristendom, jeg har gått på en kristen skole. I mine studier av sjamanisme har jeg også studert verdensreligionene. Min far og bestefar ville at jeg skulle forstå religion, sa Verrett i 2019.

Bakgrunnen for intervjuet var at biskopen hadde grepet inn og flyttet et arrangement Verret og prinsessen skulle ha i St. Petri Kirke i Stavanger.

[ Klart for prinsessebryllup: – Glade for å kunne feire kjærligheten ]