Tirsdagens skolevalg endte med brakseier til høyresiden, mens samtlige av «klimapartiene» hadde en nedgang sammenlignet med skolevalget i 2019. Aller hardest har det gått ut over Miljøpartiet De Grønne (MDG) som har falt fra 10,9 prosent i 2019 til 3,8 i år.

– Fallet har vært mer gradvis enn man skulle tro, da vi i skolevalget for to år siden fikk seks prosent. Men vi er ikke fornøyd med dette resultatet. Vi må gå i oss selv, og finne ut av hvordan vi vinner klimasamtalen igjen, sier talsperson Tobias Stokkeland i Grønn Ungdom, MDGs ungdomsparti, til Dagsavisen.

– Hva er grunnen til at dere faller så mye?

– Jeg tror veldig mange bryr seg om klimaet, men også at mange unge har mistet troen på at politikk hjelper – i hvert fall i Norge. De har kanskje deltatt på klimastreiker, husker valgkampen for to år siden der alle snakket om klimaet, og har fått skryt av voksengenerasjonen for at de engasjerer seg – men så opplever de at det går like treigt som under den forrige regjeringen. Det er nok en viss apati der.

Stokkeland mener at også Ukraina-krigen og koronapandemien har ført til at flere unge mister håp.

– Mange unge blir nok slitne av alle disse krisene.

Reagerer på Ola Svennebys uttalelse

Unge Høyre-leder Ola Svenneby var den som kunne juble aller høyest etter at skolevalg-resultatet var klart. Høyre ble største parti med 21,9 prosent. Men det var Svennebys seiersintervju på NRK Dagsrevyen som har fått mest oppmerksomhet i etterkant: «Jeg tror vi kan erklære generasjon Greta Thunberg død», sa Svenneby – og fikk bøtter med kjeft etterpå, særlig på sosiale medier.

Ola Svenneby under intervjuet med NRK Dagsrevyen tirsdag. (Skjermdump/NRK)

Svenneby har senere beklaget hvordan ordene falt, og i et intervju med Dagsavisen presisert hva han mente:

– Det handler om hvordan man har fremstilt dagens ungdomsgenerasjon. At de opplever at de er blitt fremstilt som aktivistiske, veldig klimaradikale og ultraprogressive. Og at Greta Thunberg nærmest er blitt en identitetsmarkør og en representant for en hel generasjon – når det aldri har stemt, sa Svenneby.

Stokkeland i Grønn Ungdom er blant dem som reagerte på Svennebys uttalelse.

– Jeg synes det er rart at han i seiersrusen valgte å disse klimabevegelsen i stedet for å kritisere dagens regjering.

Han vil likevel gi Svenneby et poeng.

– Han har rett i at det er feil å framstille alle unge som et eller annet. De er mangfoldige. Da vi fikk ti prosent i skolevalget (2019) var historien at «alle unge ser på Greta Thunberg som sin største helt» og «alle unge har klimaangst».

– Men da må man ikke gjøre samme feilen nå. Det er ikke sånn at nå er plutselig «ingen» unge opptatt av klimaet.

Greta Thunberg og unges engasjement

Oslo Unge Høyre skrev en støttetekst til Greta Thunberg på Facebook i forbindelse med klimastreiken i 2019. På spørsmål fra Dagsavisen om hva som har endret seg når det gjelder Unge Høyres syn på den svenske klimaaktivisten, sa Svenneby:

«(...) Generelt tror jeg man har gått fra å oppfatte klimastreik som et bredt ungdomsopprør til at det har kokt ut til å bli radikal, ultraprogressiv politikk. For eksempel når Greta Thunberg sier at hun vil rive ned Vestens kapitalistiske og rasistiske verdenssystem. Da er det naturlig at avstanden til Unge Høyre blir større.»

– Tror du uttalelser som dette fra Thunberg appellerer til dagens ungdomsgenerasjon eller virker det mot sin hensikt?

– Det at mange unge har Greta Thunberg som forbilde, betyr ikke at de følger henne i ett og alt av det hun sier, akkurat som man ikke følger alle mulige andre tankeledere i ett og alt selv om man er enige om noen grunnpilarer – som i dette tilfellet er klimakampen, sier Stokkeland.

– Jeg vil også tro at de fleste unge heller ikke har sett eller hørt disse sitatene.

Greta Thunberg her fotografert tidligere i år, da hun og andre aksjonister ble båret bort fra Klima- og miljødepartementet etter å ha protestert mot at vindturbinene på Fosen ikke var revet. (Javad Parsa/NTB)

Grønn Ungdom-talspersonen sier Thunberg er en viktig ideologisk ledestjerne i klimabevegelsen, men hun er ikke hovedforklaringen på unges klimaengasjement, påpeker han.

– Greta Thunberg er ikke grunnen til klimastreiken. Grunnen til at de unge streiket var fordi de ville løse klimakrisen, sier Stokkeland.

Moralisme-merkelappen

Moralisme er et ord som stadig klebes til MDG, både fra meningsmotstandere i politikken, i debattinnlegg i mediene, og det har også hendt innad i eget parti. Kan det være at dagens ungdomsgenerasjon oppfatter MDG som nettopp pekefingerviftende moralister, og at det er derfor de vender ryggen til partiet?

– Det er sjelden vi fremmer forslag om politikk uten å bli anklaget for å være moralistiske, og det er nok noen i befolkningen som oppfatter oss som det. Men det betyr ikke at vi er moralistiske, sier Stokkeland.

Meningsmotstandere bruker derimot ofte denne taktikken som en avledningsmanøver i stedet for å argumentere saklig mot politiske forslag, mener han.

– I stedet for å argumentere mot oss – for eksempel at man ikke synes det er nødvendig med så mye utslippskutt som det vi har foreslått, blir vi i stedet ofte bare anklaget for å være moralister. Og det er ikke bra for klimadebatten eller den offentlige debatten som helhet, sier Stokkeland.

– Innledningsvis sa du at dere nå skal gå i dere selv, og finne ut av hvordan dere vinner klimasamtalen. Hvordan skal dere overbevise flere unge enn dere har gjort i årets skolevalg?

– Nå skal vi evaluere, men jeg mener vi må bli stoltere, rette oss opp, og slutte å la motstandere som Ola (Svenneby, red.anm.) sette alle premissene for klimadebatten. Også skal vi bygge organisasjon, være synlige, og etter at vi vinner valget neste uke fortsette å vise at grønn politikk virker i norske kommuner der vi styrer. Jeg tror heldigvis Olas sitat har gitt en del av folka våre en skikkelig boost.

