Regjeringen bevilger 300 millioner kroner til sikrere ferdsel mellom Voss og Bergen

– Det er viktig for regionen og viktig for hele Sør-Norge. Disse midlene gjør at fremdriften i planleggingen kan fortsette. Strekningen er i dag preget av lav standard, tunneler med stort behov for vedlikehold og oppgraderinger og skredutsatte områder. Derfor prioriterer vi penger i statsbudsjettet for neste år. Det er et tydelig signal om vår ambisjon om å gjennomføre Arna-Stanghelle, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Gjennom prosjektet ønsker Statens vegvesen og Bane Nor å utarbeide en ny løsning for vei og bane som er tryggere, raskere og mer forutsigbar.

[ Ekstremvær: Legger planer for å unngå at dette skal skje igjen ]