Bane Nor meldte like etter klokken 17.30 at det er stengt for togtrafikk mellom Skien og Larvik på grunn av en hendelse ved sporet.

Kort tid senere meldte Sørøst politidistrikt at en person er påkjørt av toget ved en planovergang. Vedkommende ble klokken 18.11 bekreftet død.

Bane Nor opplyser at de ikke vet hvor lang tid det vil ta før strekningen kan åpnes.

Det er Vestfoldbanen RE11, Skien – Oslo S – Eidsvoll som påvirkes av stansen.

