Glutenfrie dagligvarer har steget dobbelt så mye som vanlige varer

Norsk Cøliakiforening er bekymret for utviklingen, skriver TV 2.

– Vi vet fra før at glutenfrie matvarer er dyrere enn andre dagligvarer. Det er dyrt for alle, men det er klart at når prisstigningen for glutenfrie varer er så mye større enn på vanlige dagligvarer, er det grunn til bekymring, sier lederen i Norsk Cøliakiforening Oslo og Akershus, Anne Kjersti Toft.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at prisen på vanlige dagligvarer har steget med 13,9 prosent fra januar 2019 til februar 2023.

Undersøkelser foreningen har gjort viser en gjennomsnittlig prisvekst på 28 prosent på glutenfrie alternativer i samme periode.

