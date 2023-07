Vestre om 22. juli: – Utrolig at det har gått 12 år

– På én måte føles det lenge siden, på en annen side føles det som det var i går, sier han til NTB.

Vestre har vært på Utøya mange ganger siden terroren mot AUFs sommerleir.

– Det er forskjellig hver gang. Men jeg er enig i det som statsministeren sa, at det er mer og mer håp og framtid når en tar båten over hit og ser unge mennesker som brenner for å gjøre verden bedre, sier Vestre før han tar båten tilbake til Utøykaia.

Han er glad for å se at Utøya har blitt et kraftsenter for demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter.

