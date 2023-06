Politiet i Finnmark: Som normalt ved grensa mot Russland

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Vi følger tett med på situasjonen, overvåker grensen og har særlig oppmerksomhet på endringer som vil kunne påvirke oss, forsikrer politimester Ellen Katrine Hætta.

Politiet opplyser at de ikke har sett noe unormalt eller hendelser som påvirker norske forhold.

De legger til at de følger situasjonen tett og at de raskt kan sette inn tiltak om det oppstår behov for det.

– Vi forstår at situasjonen over grensen kan føre til bekymring og befolkningen kan føle på utrygghet. Jeg vil derfor forsikre alle om at vi følger situasjonen tett, og vi ser ingenting som påvirker norske forhold, sier Hætta.

