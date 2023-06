Jens Frølich Holte blir sjef for politisk avdeling i Høyres stortingsgruppe

38-åringen har lang erfaring fra Høyre fra tidligere. Gjennom hele Erna Solbergs foreløpige regjeringstid var han en del av regjeringsapparatet.

Høyre-leder Erna Solberg Holte kommer til å styrke deres sekretariat på Stortinget.

– Han skal både hjelpe representantene våre i arbeidet med å utvikle gode politiske ideer- og løsninger, og være en tydelig faglig leder for de mange politiske rådgiverne våre. Begge delene av jobben er Jens godt rigget for. Det er heller ingen ulempe at han er bergenser, sier Solberg.

Dagens leder av politisk avdeling, Oliver Husøy, har valgt å ta på seg jobben som rådgiver for Høyres programkomité fram mot neste stortingsvalg.

[ Dager etter adopsjonen begynte foreldrene å mistenke at Natalia egentlig var en voksen kvinne ]