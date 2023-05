Ropstad krever svar om jødisk mat i norske fengsler

De to siste årene har to straffedømte menn kjempet for retten til å etterleve de jødiske matreglene – de såkalte kosherreglene – i fengselet de sitter i, skriver Vårt Land.

En «særlig alvorlig» sak, mener Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som har bedt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svare på følgende spørsmål:

«Vil regjeringen sørge for at Kriminalomsorgen ivaretar innsattes rett til å praktisere sin religion også i det daglige fengselslivet?»

Også norske muslimer har svært begrenset tilgang til halal-mat under soning, hevder Ropstad.

– I stedet tilbys muslimske ansatte enten svinefri kjøttmat som ikke er halalslaktet, eller vegan/vegetar-mat, skriver han.

KrF-politikeren påpeker at religions- og livssynsfriheten er en menneskerett som omfatter mer enn bare retten til å tro det man vil.

– Den inkluderer også retten til å praktisere sin religion. Og visjonen om det livssynsåpne samfunn, hvor man skal kunne leve i tråd med sin tradisjon, fra vugge til grav, skal også realiseres innenfor fengselsmurene, skriver han i spørsmålet til justisministeren.

Mehl vil ikke kommentere saken før hun har svart på spørsmålet fra Ropstad.

[ Oslo Høyre vil prøve ut voldsalarmer i klasserommene ]

[ Derfor stuper harryhandelen ]