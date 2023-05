Forsvarskommisjonen: Forsvaret må tilføres 30 milliarder kroner umiddelbart

Av Anders R. Christensen/NTB

– På tross av en alvorlig forverring av sikkerhetssituasjonen de senere år, så har norsk offentlighet i begrenset grad tatt inn over seg behovet for et sterkt og fremtidsrettet forsvar, sier forsvarskommisjonens leder Knut Storberget.

Onsdag overrakte han utredningen kommisjonen har jobbet med, til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Storberget sier at forsvarskommisjonen har forsøkt å se ti til tjue år fram i tid når de kommer med sine anbefalinger om hvordan Norge bør prioritere Forsvaret.

– Det er en vanskelig øvelse når vi knapt nok vet hva som skjer i neste uke, sier Storberget.

Ber om kraftig økning i forsvarsbudsjettet

Kommisjonen anbefaler et kraftig løft for forsvarsevnen til Norge og sier at det haster.

Den tredelte opptrappingsplanen de foreslår, innebærer:

Å øke forsvarsbudsjettet umiddelbart med 30 milliarder kroner på gjeldende statsbudsjett.

Deretter bør forsvarsbudsjettet få ytterligere med 40 milliarder kroner per år i ekstrabevilgninger i ti år.

I tillegg må Forsvaret styrkes med en permanent budsjettøkning på 10 milliarder kroner når perioden med ekstrabevilgninger er over, for å sikre balanse mellom investeringer og drift.

Samtidig oppfordrer kommisjonen Stortinget til å inngå et bredt forsvarsforlik.

– Det er både for å sikre folkelig forankring, for å sikre legitimitet, men ikke minst langsiktighet og forutsigbarhet, sier Storberget.

Endret sikkerhetspolitisk situasjon

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram understreker, slik også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har gjort det siste året, at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg kraftig.

– Vi står overfor den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa siden andre verdenskrig. Det er krig i Europa, autoritære krefter vinner terreng på bekostning av demokratiet, folkeretten brytes, og internasjonale avtaler og spilleregler settes til side, sier Gram.

– De aller fleste av oss trodde at tiden for storskala krig på kontinentet vårt var bak oss, men Russlands overfall på Ukraina viser at det ikke var rett, sier han.

