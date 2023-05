Knut Storberget tar til orde for bredt forlik om Forsvaret

– Forsvarskommisjonen tar til orde for et bredt politisk forlik for å styrke forsvaret av Norge. Både for å sikre folkelig forankring, for å sikre legitimitet, men ikke minst langsiktighet og forutsigbarhet, sa Storberget.

Kommisjonen anbefaler en opptrappingsplan der Forsvaret får 30 milliarder kroner umiddelbart, og deretter ytterligere 40 milliarder per år i ti år.

– Kommisjonens vurdering er at vår forsvarsevne ikke svarer til den sikkerhetssituasjonen vi befinner oss i i dag. Og langt mindre til det utfordringsbildet som vi ser er under utvikling.

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i 2021 for å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10–20 års perspektiv, og for å bidra til offentlig debatt og nytenkning. Det er mer enn 30 år siden forrige forsvarskommisjon avleverte sin rapport, og dagens rapport er den fjerde siden 1945.