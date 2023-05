LO-lederen hyllet storstreiken

– Kraften i dette kollektivet – kraften i arbeiderbevegelsen – fikk vi demonstrert under streiken etter lønnsoppgjøret for to uker siden, sa Følsvik.

I flere dager sto en rekke norske arbeidsplasser stille idet drøyt 24.000 arbeidstakere fra LO og YS gikk ut i streik. Det var første gang i etterkrigstiden det ble streik i frontfaget i et såkalt mellomoppgjør – der det kun forhandles om lønn. Etter fire dager ble LO og NHO enige om en ramme på 5,2 prosents lønnsvekst.

– Vi har i nyere tid aldri oppnådd større lønnstillegg for LO-medlemmene enn dette. Dette hadde aldri vært mulig uten den innsatsen og kampviljen vi har sett hos de som har vært ute i streik. De fortjener en ekstra stor takk, sa LO-lederen.

Trakk historiske linjer

På det klassiske industristedet Rjukan var det blant annet ventet at en rekke arbeidere som er organisert i Industri Energi skulle tas ut i andre streikeuttak fredag 21. april. Streiken ble imidlertid avsluttet dagen i forveien.

Og Følsvik trakk ikke overraskende de historiske linjene i sin tale.

– Det var her – for 105 år siden – at arbeiderne ved Hydro bestemte seg for å ta kontroll over egen arbeidstid og marsjere ut etter åtte timers arbeidsdag. De gjorde det i fellesskap. Ikke en og en. Fordi de visste at sammen var de sterke, sa hun.

LO-lederen gikk tilbake til dagens situasjon og pekte blant annet på streikene i restauranten Olivia og logistikkbedriften 360 Logistics.

Kommunevalg

Etter både fortid og nåtid var det nær fremtid som sto i sentrum for Peggy Hessen Følsviks tale – i form av kommunevalget i september.

– I dag er det 123 dager igjen til valget. 123 dager igjen til vi skal gå til stemmeurnene og bestemme hvem vi vil skal styre den grunnleggende velferden vår, sa hun.

LO-lederen, som også er leder i Arbeiderpartiets valgkomité, gikk hardt ut mot høyresiden. Hun kritiserte særlig konkurranseutsettelse av velferden, kutt i formuesskatten, og midlertidighet i arbeidslivet.

Følsvik understreket at dagens norske velferdsstat er bygd opp over lang tid.

– Det har krevd klokskap og tålmodighet. Det vil det også kreve av oss fremover. Dette samfunnet. Denne velferdsstaten har tatt lang tid å bygge opp, men det går raskt å bygge den ned. Derfor er det opp til oss å ta vare på den. I fellesskap. Det er kollektivets kraft! Tusen takk for meg, avsluttet hun.

[ Årets 1. mai holder fast på tradisjonene. Men i Oslo blir en av talerne historisk ]