Slik blir 1. mai i Oslo: – Krisene tårner seg opp

Som vanlig venter både appeller, sang og tog når arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai markeres i Oslo mandag.

Fra Youngstorgets talerstol skal blant andre Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, holde appell.

– Det er noe helt unik at den norske fagbevegelsen har sin egen humanitære solidaritetsorganisasjon, som jobber både i Norge og internasjonalt. At vi får lov til å snakke på det som er en av fagbevegelsens viktigste og mest symboltunge talerstoler er veldig viktig. Vi deler fagbevegelsens verdier, og sloss felles kamper på en rekke områder. Det gjelder blant annet kampene for rettferdig fordeling, for fred og nedrustning, og for et samfunn fritt for diskriminering, skriver Westhrin i en e-post til Dagsavisen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk først i 1. mai-toget i Oslo i fjor, sammen med blant andre Palestinakomiteens leder Line Khateeb og Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin.

Samles i solidaritet

Hvert år går Norsk Folkehjelp sammen med arbeiderbevegelsen og samarbeidskomiteen om en 1. mai-aksjon med internasjonalt tema. Årets valg er «På lag med folk i krig og kriser». I kampanjen viser de hvordan de jobber sammen med lokale partnere i Ukraina, Syria, Palestina og Colombia.

– Krisene tårner seg opp, den ene på toppen av den andre. Vi har krig i Europa, sultkrise, klimakrise, krise for demokratier i mange land, faren for atomkrig som er høyere enn på mange år, og vi har en ulikhet som stiger og stiger. Men en ting har alle krisene felles: De rammer hardest de som har minst fra før. Under krig og konflikt er lokale initiativtakere de viktigste aktørene, og de trenger vår støtte, skriver Westhrin.

Hun er klar på at 1. mai er viktig. For å kunne møte krisene i verden i dag, må vi samles i solidaritet og støtte hverandre, både nasjonalt og internasjonalt, sier Westhrin.

– Det er lett å dra linjene mellom de historiske kampene som er kjempet av norsk arbeiderbevegelse her hjemme, og de kampene som våre partnere kjemper ute i en rekke land i dag. Solidaritet og fellesskap er noen av overskriftene for arbeiderbevegelsen generelt, og for 1. mai spesielt.

I tillegg til Westhrin skal både Rødts gruppeleder i Oslo, Siavash Mobasheri og Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV tale. Så er det dags for tale fra MDGs Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, før byrådsleder Raymond Johansen (Ap) runder av ballet. Sosialistisk kor og Oslo janitsjar står for musikken, og toget skal etter planen ture ut av torget klokka 12.50.

Første gang for MDG

I år er første gang en MDG-politiker holder en slik tale på Youngstorget 1. mai i kraft av å være politiker.

– Det er stas og vil være historisk. Det føles særlig viktig i tida vi lever i nå, der forskjellene og utslippene øker. Den grønne bevegelsen er en solidaritetsbevegelse, og jeg meldte meg inn i MDG på grunn av den utvidede forståelsen av solidaritet: solidaritet med medmennesker, framtidige generasjoner og dyr og natur, sier Sirin Stav til Dagsavisen.

– Det er naturlig for både meg og MDG å markere og gå i tog på arbeidernes internasjonale kampdag, og vise at det ikke er noen motsetninger. Miljøbevegelsen er en fortsettelse av arbeiderbevegelsens solidaritetsarbeid. Den bygger videre på gjennomslagene og kampene som er tatt, og som fortsatt må tas, fortsetter hun.

I appellen er planen å trekke fram flere temaer. Fra hvordan Stav mener miljøbevegelsen og arbeiderbevegelsen må slå kreftene sammen, sikring av velferd og arbeidsplasser for alle, men også hva partiet kan skilte med av gjennomslag i Oslo. Hun nevner Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv, forsøk på sekstimersdag og flere tiltak for kollektivtilbudet.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) skal tale på Youngstorget 1. mai. (Beate Oma Dahle/NTB)

Selv om Stav blir historisk mandag, er det langt ifra første gang grønne appellanter har stått på talerstolen på Youngstorget 1. mai. Blant tidligere talere er MDGs talsperson Arild Hermstad, som har talt på vegne av Fremtiden i våre hender, og SVs Lars Haltbrekken for Naturvernforbundet.

Av arbeiderbevegelsen mener Stav at miljøbevegelsen blant annet kan lære samhold og alliansebygging. Hun trekker fram innføringen av folketrygden, og sier den ble innført på grunn av vilje og tydelig politisk lederskap.

– Det løftet folk ut av fattigdom. Akkurat det motet og lederskapet trenger vi også nå i miljøkampen.

Men læring kan også gå motsatt vei. Stav utfordrer arbeiderbevegelsen til å se solidaritet i et globalt perspektiv, også knyttet til dyr og natur. Vi må ikke bli for navlebeskuende, sier hun.

Streikerett, arbeidslinja og været

LO i Oslo har som vanlig en rekke paroler, og årets hovedparole er «Fortsatt kamp mot forskjells-Oslo – stem rødgrønt». Skroting av arbeidslinja, forsvar for streikeretten og nei til heving av pensjonsalder er andre paroler.

Meteorologisk institutt meldte fredag at det dessverre ikke er mye sol å se fram til 1. mai, med mindre du befinner deg i Troms og Finnmark.

Vi har en langhelg i vente og dermed er det kanskje ekstra viktig med sol for enkelte? 🙏 Dessverre er det ikke mye sol å se 1.mai med mindre du befinner deg i Troms og Finnmark. Helgen blir ellers skiftende i nord ⛅ ganske grå i vest 🌫️ og vårlig i øst 🌞 pic.twitter.com/FeZoJrzhPJ — Meteorologene (@Meteorologene) April 28, 2023

I fjor var første gang siden før pandemien at det ble holdt fysisk 1. mai-markering på Youngstorget. Da hyllet LO-leder Peggy Hessen Følsvik russere og fagforeningsfolk som gikk imot Ukraina-krigen, ifølge NTB.

Ukraina og prisvekst var i sentrum for talerne på dagen, og Følsvik nevnte også at krigen kom til å få konsekvenser for nordmenns økonomi.

– Vi ser brutalitetens ansikt i ødeleggelse av liv, av ungdom og eldre, bygninger og sykehus, og mark som skal dyrkes, ikke bombes. Det er en krig som opprører fordi den rammer medmennesker, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om krigen i Ukraina da han talte i Drammen.

