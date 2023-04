Utenriksministeren vil fortsatt holde norske havner åpne for russiske skip

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Jeg har ikke sagt at vi helt utelukker å stenge disse havnene. Men det er av hensyn til felles fiskeriforvaltning at vi må ta vare på den torskestammen som vi har. Men vi må også føre økt kontroll, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Onsdag ble hun spurt presset i Stortinget av både Høyre og Venstre på om det fortsatt er trygt å slippe russiske skip til i norske havner.

I motsetning til EU, har Norge et unntak fra sanksjonsregelverket, og slipper til russiske fiskefartøy i tre havner: Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord.

Vurderer innstramming

På spørsmål fra Høyres Ine Eriksen Søreide om hvilke risikovurderinger regjeringen gjør, sa Huitfeldt at det kan bli aktuelt å stramme inn på dagens regelverk.

– En type innstramming kan være på antall liggedøgn som et skip har ved den enkelte havn, sa Huitfeldt.

Venstres Guri Melby viste til en dokumentarserie på NRK som har pekt på fiskebåter og andre fartøy fra Russland kan drive etterretning i Norge.

– Russiske trålere dukker opp ved viktige olje- og gassfelt, ved militære øvingsområder og ved viktige knutepunkt som det norske forsvaret trenger for å flytte sine styrker, påpekte Melby.

Huitfeldt: – Må kvalitetssikres

Huitfeldt sådde en viss tvil rundt ved det som er kommet fram i dokumentarserien.

– Vi gjennomfører tiltak i norsk politikk basert på den informasjonen som vi har, og alle mulige påstander som blir fremstilt i mediene må jo nødvendigvis kvalitetssikres. Det er ikke alltid at vi har den samme opplevelsen av situasjonen som kanskje ulike journalister har, sa Huitfeldt.

Hun viste til at det er utstrakt kontroll i disse områdene, og at skipene må lande fisk for å kunne anløpe de tre havnene fortsatt er åpne.

