Kjempeutbygging stoppes: Vil saksøke Oslo kommune

Oslo idrettskrets vil kreve mellom 200 og 300 millioner kroner av Oslo kommune. Årsaken er et enormt utbyggingsprosjekt knytta til Ekeberghallen og Osloidrettens hus. Der var planen å bygge mange nye idrettsflater, blant annet ny håndballhall for Bækkelaget, sammen med en splitter ny videregående skole.

Men nå har byrådet satt foten ned: De gir ikke lånegarantien som trengs for å gjennomføre. Et nytt møte i forrige uke førte ingensteds hen. Og denne uka har byrådet sendt brev til BSK og idrettskretsen hvor budskapet er klart:

Det blir ingen lånegaranti.

– Er dette et endelig kroken på døra for Campus Ekeberg?

– Det er en tydelig tilbakemelding. Vi kan ikke gi lånegaranti. Det er ikke en farbar vei. Så hvis lånegaranti er det springende punktet, så kan ikke vi gi det. Idretten selv må si om det er så avgjørende at de ikke kan fortsette med prosjektet, sier idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen.

Byråden forteller at de har spurt idrettskretsen og BSK om de kunne gjøre endringer i prosjektet, men fått til svar at de ville ha prosjektet som det er. Byrådet har også vurdert å gi tilskudd på flere hundre millioner kroner til prosjektet.

– Vurderinga vår er at det vil være ulovlig offentlig støtte. Det er så store summer. Med svært stor sannsynlighet vil det innebære ulovlig offentlig støtte, sier Samy Gamal.

– Ville dere kunne vært med hvis prosjektet var mindre?

– Vi har vurdert prosjektet sånn det foreligger, og forholder oss til det. Til det prosjektet kan ikke vi gi lånegaranti, sier han.

– Vi har jobba masse med å få det til. Men så lenge det strider med loven så har vi ikke lov. Uansett hvor mye vi har lyst. Vi opplever at vi har gjort alt det vi kan for å bistå, sier han.

Tviler på byrådet

– Vi begynner å lure på om de ikke vil, sier Magne Brekke.

Han er generalsekretær i Oslo idrettskrets og samarbeider vanligvis godt med byrådet i Oslo. Nå er Brekke provosert av signalene fra Rådhuset.

– Det har ikke vært reelle diskusjoner. For oss er dette svært provoserende, sier Brekke.

Idrettskretsen har brukt millioner av kroner på prosjektet. Men nå ser det ut til å strande. De har ikke pengene som skal til, selv om en stor skole med garanterte store leieinntekter fra kommunen er en del av pakka.

– Det er kommunen som har bedt oss utvikle et skoleprosjekt. Selvfølgelig kan vi ikke reise 20 prosent egenkapital til et prosjekt kommunen har bedt oss om å bygge, sier han.

Campus Ekeberg

Fire nye flerbrukshaller, én turnhall, sju dansesaler, tre-fire saler for kampsport og treningssenter. Pluss nye lokaler til Bækkelagets Sportsklub, Norway Cup og Oslo idrettskrets. Det, pluss en nyoppussa Ekeberghall, har vært drømmen til Oslo-idretten.

Prosjektet skulle også inneholde en skole. Etter planen for 595 elever fra Lambertseter og Holtet videregående skole, som skulle slås sammen til én. Skolestart var opprinnelig planlagt til 2023.

Prosjektet drives av Oslo Idrettskrets og Bækkelagets Sportsklub.

Samme hvem som blir byråd

Dagsavisen har tidligere meldt at Bækkelaget Sportsklubb (BSK) har fått ekspropriasjonsvarsel fra kommunen. Bækkelagshallen, som BSK eier, skal nemlig bli til en del av en ny barneskole, mot klubbens vilje.

Uten et nytt prosjekt i Ekeberghallen vil da den tradisjonsrike håndballklubben stå uten en håndballhall å trene og spille i.

Brekke bekrefter at de nå vil fremme et erstatningskrav mot Oslo kommune, på et sted mellom 200 og 300 millioner kroner.

– Da betaler kommunen en enorm sum penger for ingenting, i stedet for at de bidrar til å realisere prosjektet. Men det blir jo billigere, sier han.

– Satser dere nå på valget, at prosjektet blir noe av hvis det blir et byrådsskifte?

– Det er samme for meg hvem som blir byråd, bare dette her løser seg, sier Magne Brekke.

Kan bygge uten skole

– Kan dere gjøre prosjektet mindre, for å få det gjennomført?

– Det er jo kommunen som har bedt om at det skal bli stort. Vi kan bygge mindre skole, men da må vi prosjektere på nytt. Da øker risikoen, sier Brekke.

– Gi oss hundre millioner, så skal vi prosjektere på nytt, vi. Men det er jo meningsløst, sier han.

Han mener uansett det er urimelig at idrettens skal legge denne typen penger på bordet for å finansiere en skole for Oslo kommune. Likevel har han ikke fullstendig gitt opp.

– Vi vil fortsette dialogen med byrådet. Samtidig som vi er nødt til å fremme et erstatningskrav. Vi kan bygge uten skole. Men da skal vi ha erstatning for kostnadene det har påført oss, sier Brekke.

Lover ny håndballbane

I mellomtida er utsiktene for Bækkelaget mørke. De mister en hall, og ser ikke ut til å få bygget en ny. Alt under oppsyn av idrettsbyråd Omar Samy Gamal.

– Barn og unge på Bekkelaget skal fortsatt spille håndball. Da må vi se på hva vi kan gjøre for å sørge for at det skjer. Vi må gå i dialog for å se på hvordan vi kan løse det, sier byråden.

– Hva finnes av alternativer?

– Vi er innstilt på å løse situasjonen. Vi må sørge for at det er idrettsanlegg i området der.

– Så … da må man bygge en ny håndballbane i området?

– Ja. Det er klart. Men hvordan det skal realiseres, det må vi i dialog om. Det vil være behov for en håndballflate i området, bekrefter byråden.

