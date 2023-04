Tre ungdommer knivranet i Frognerparken

Ingen var pågrepet i saken søndag morgen.

Operasjonsleder Eirik Sannes forteller til NTB at de hatt beskrivelsene av gjerningsmennene på blokka i hele natt, men at de ikke har påtruffet noen som de har fattet interesse for.

– Vi er ikke kommet noe lenger i saken. Vi har vært i kontakt med tre fornærmede, men det kan være flere. Vi har opplysninger om gjerningspersonene og har opplysninger vi vil følge opp, sier han.

De fornærmede er alle gutter og menn i alderen 16 til 19 år. Flere av dem var ikke russ. Ranene har skjedd rundt midnatt, men det har vært utfordrende arbeidsforhold for politiet hele natten.

500 ungdommer

– Rundt 500 ungdommer var samlet i parken på det meste. Rundt halvparten russ. Det var mange som benyttet anledningen til å få seg en fest, sier operasjonslederen.

Det var fortsatt folk i parken ved 2.30-tiden, men det hadde roet seg betraktelig.

– Vi har mange patruljer på stedet og håper det begynner å regne snart, sa operasjonslederen ved 2-tiden. Kort etter ble ønsket oppfylt.

Regnet løste opp festen

– Da regnet kom inn over byen løste det hele seg opp, forteller han.

Han forteller at festen medførte et betydelig antall ordensforstyrrelser og mye støy for folk som bor i området. Operasjonslederen omtaler forholdene som kaotiske og forteller at en ungdom er anmeldt for forulemping av politiet og at han ble overlatt til barnevernet.

– Men det er flere som har gjort arbeidsforholdene vanskelige for oss. Både Utekontakten og barnevernet har vært der oppe i natt og gjort en hederlig innsats, sier han.

