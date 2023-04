Barnehage på Haugerud i Oslo ødelagt i brann

T-banens Linje 2 ble i en periode stengt mellom Hellerud og Ellingsrudåsen som følge av brannen, som ble meldt til nødetatene klokken 19.22.

Nesten tolv timer senere er det fortsatt liv i brannen.

– Vi har kontroll, det vil jeg si, selv om det fortsatt brenner, men røyken har avtatt. Bygningen vil trolig bli totalskadd, om ikke av brannen, så av vannskader. Men vi tror den blir stående, forteller vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brann- og redningsetat til NTB natt til søndag.

Må rive med gravemaskin

Han forteller at det brenner i takkonstruksjonen og loftet i bygningen, noe som har gjort slokkearbeidet vanskelig. Søndag morgen forteller han at det fortsatt ulmer i taket på bygningen, og det ryker fortsatt godt.

– Vi må rive deler av taket for å komme til, og vi vil trolig få en gravemaskin på plass for å hjelpe oss med det, sier Audunhus til NTB søndag morgen.

Karlstua barnehage drives av Oslo kommune og har plass til 45 barn.

[ «Sondre» rømte fra voldelig kjæreste: – Politiet trodde meg ikke ]

Kan være påsatt

Politiets innsatsleder Arve Røtterud på stedet sa lørdag kveld en av hypotesene de jobber med er at brannen kan være påsatt.

– Jeg vil ikke si her og nå at brannen er påsatt, men vi har opplysninger om at det skal ha befunnet seg en del ungdommer i nærheten. De ble observert på T-banesiden av bygningen et kvarters tid før brannen. Det er en av hypotesene vi jobber med, sier innsatslederen.

Politiet gjennomgår overvåkingsbilder fra bygninger i nærheten for å finne mulige mistenkte i saken. Ingen personer oppholdt seg i barnehagen da brannen startet.

[ Dialekt er identitet. Det er familien din, historien din og hjemmet ditt ]