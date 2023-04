Tjente millioner på hestegaver fra politiske og religiøse ledere i Midtøsten

Gjennom påskeuka har journalister i den britiske avisa The Guardian gravd i den britiske kongefamiliens privatøkonomi, og publisert en lang rekke saker. Det handler både om investeringer, avkastning, eiendomsspekulasjon, historiske bånd til slaveriet og ikke minst gaver.

At dronning Elizabeth var opptatt av hester og riding gjennom et langt liv har aldri vært noen hemmelighet. Blant gavene dronningen har mottatt har The Guardian funnet til sammen over 40 hester som Dronning Elizabeth har fått i gave av politiske og religiøse ledere i Midtøsten.

Emiren av Dubai har gitt dronningen minst 34 hester opp gjennom årene.

Den religiøse lederen Aga Khan 4. (en tittel som nå bæres av den saudiarabiske prinsen Shah Karim al-Husseini) har gitt dronningen minst 5 hester, blant annet hesten «Estimate» som har vunnet flere hesteveddeløp.

Dronningen har fått minst en hest fra den saudiarabiske prins Faisal, halvbroren til Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Og hun har fått minst en hest fra al-Thani familien som styrer Qatar.

Dronning Elizabeth var kjent for sin hesteinteresse. (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)

29 av hestene er senere solgt på auksjon, og dronningen har tjent 1,93 millioner pund på salg av hester hun har fått i gave fra prominente personer i Midtøsten. Det tilsvarer over 25 millioner norske kroner.

Det britiske kongehuset har nektet å kommentere sakene, og mener spørsmål om private gaver og kongefamiliens privatøkonomi er en privatsak.

Bånd til slaveriet

The Guardian har også dokumentert hvordan det britiske kongehuset i 270 år hadde tette bånd til britisk slavehandel. Til sammen 12 britiske monarker har gjennom tidene støttet slaveriet politisk eller økonomisk, og mange kongelige har også selv investert i og tjent penger på slaveriet.

I motsetning til spørsmål om økonomi, kommenterer nå kongehuset for første gang båndene mellom det britiske kongehuset og slavehandel ovenfor avisa. En talsperson fra Buckingham Palace sier at dette er spørsmål Kong Charles tar på største alvor, og at monarken har åpnet kongehusets private arkiver slik at det kan gjøres historisk forskning på kongehusets bånd til slaveriet.

Ifølge The Guardian er det første gang en britisk monark offentlig har støttet slik forskning.

– Som hans majestet fortalte til statsoverhodene i Samveldet av nasjoner i Rwanda i fjor er han svært lei seg på vegne av alle lidelsene så mange har måttet oppleve, og han fortsetter å sette seg inn i slaveriets langvarige konsekvenser, sier en talsperson til avisa.

Stjålne verdisaker

I dagene og ukene The Guardian har undersøkt kongefamiliens økonomi har de gjort en rekke avsløringer. Blant annet har avisa avdekket at:

Daværende dronning Elizabeth og kong Charles har tjent over en milliard britiske pund på utleie av eiendommer, som flere mener er offentlig eide og der inntektene bør tilfalle fellesskapet.

Den britiske monarkens apanasje er på 86 millioner pund i året, men tidligere statsminister David Cameron la opp til å øke denne med 250 millioner pund i året. Kong Charles har takket nei til dette.

Blant kongehusets private eiendeler har avisa klart å spore opp en lang rekke stjålne indiske verdisaker fra kolonitiden, blant annet den legendariske Koh-i-noor-diamanten, en verdensberømt rubin og et gullbelte med 19 smaragder.

