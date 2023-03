Kronprinsen om å fylle 50: – Det er fint det

– Det er fint det. Vi står litt sånn midt i livet, sier kronprins Haakon.

20. juli i år fyller han 50 år. En knapp måned senere, 19. august, blir Mette-Marit også 50.

– Jeg tror ikke det er så mye som endrer seg over natten, fordi en snart skal fylle 50 år. Men det er mange ting som endrer seg. Vi er en fase hvor barna holder på og skal forlate redet snart. Og det blir vel en ganske stor endring, tenker jeg, sier kronprinsesse Mette-Marit til NTB.

Norge Rundt

For å markere 50-årsdagene reiser kronprinsparet dette halvåret rundt på flere turer i Norge for å løfte fram noe av det de setter aller størst pris på.

– Vi tenkte at det var fint å kunne dra litt rundt og oppleve litt av Norge sammen med andre, forteller kronprinsen.

Tirsdag var de i Rauland i Vinje kommune for å rette søkelyset på håndverkstradisjoner. Torsdag besøker de skigymnaset i Hovden og Bykle gamle kirke, hvor det blir konsert.

Barna vokser til

Hjemme på Skaugum i Asker, hvor kronprinsfamilien bor, er alle barna snart blitt voksne.

Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 19 i januar og går sisteåret på Elvebakken videregående skole i Oslo. Dermed står russetiden straks for døren. Til høsten er det usikkert hva prinsessen planlegger å gjøre.

Prins Sverre Magnus (17) går andreåret på samme skole.

Marius Borg Høiby (26) flyttet ut for flere år siden.

Forskjellige tema på turene

50-årsturneen startet hos Aker Solutions i Stord, hvor temaet var industrisamfunn. I april skal kronprinsparet til Finnmark for å møte samisk kultur og til Træna for kystkultur i mai. Rundreisen avsluttes med urban kultur og litteratur i Oslo i juni, og deretter en felles feiring med bakgårdsfest på Slottet på parets bryllupsdag, 25. august.

I Rauland tirsdag var temaet håndverks- og kulturtradisjoner.

– Jeg tror noe av det som er viktigst for oss å vise med disse turene, og ved å være i Rauland også, det er hvor flinke folk er til å ta vare på håndverkstradisjonene i Norge. Og den gamle folkekulturen, sier kronprinsessen.

Den siste tiden har hun blitt virkelig glad i veving. Hun fikk vise fram veveverkstedet på Raulandsakademiet, hvor hun selv har vært elev.

– Det er også viktig for fremtiden. At noen kan disse forskjellige håndverkene, sier hun.

Märtha Louise fylte 50 i 2021

Da prinsesse Märtha Louise, som er kronprinsens storesøster, fylte 50 år for to år siden, trakk hun fram et visdomsord fra kongen:

– Min far sier at alder bare er et tall, så jeg får lytte til ham som er litt eldre enn meg og har mer erfaring, sa hun.

