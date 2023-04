PST: – Etterretningstrusselen fra Russland er ikke borte, men betydelig redusert

– Vi mener at tiltaket som ble truffet i går. Det er godt og viktig tiltak, sier leder for avdelingen for kontraetterretning i PST, Inger Haugland.

– Etterretningstrusselen er ikke borte, men er redusert, sier Haugland.

Torsdag sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at 15 ansatte ved den russiske ambassaden i Norge var uønsket her i landet.

Bakgrunnen er at norske myndigheter mener de i realiteten er etterretningsoffiserer som har utgitt seg for å være diplomater.

Politioverbetjent i PST, Dag Røhjell, sier at det ikke er noen grunn til å stigmatisere russiske statsborgere i Norge på bakgrunn av hendelsen, men sier samtidig at de kommer til å kontakte flere russere i Norge for å få et mer komplett bilde av det de mener er en reell trussel.

[ PST: – Russisk etterretning tar større sjanser i Norge ]