Russisk UD: – Norge fortsetter å bekrefte sin status som fiendtlig mot Russland

– Den 13. april 2023 tok norske myndigheter nok et provoserende og uvennlig skritt mot landet vårt ved å erklære 15 ansatte ved den russiske ambassaden i Norge for «persona non grata», heter det i en melding fra russisk UD.

– Vi ser på denne avgjørelsen som en bevisst oppisking av fiendtlighet mot Russland. Det fremsettes ingen spesifikke beskyldninger mot russiske diplomater, heter det videre.

Russerne beskylder norske medier for å ha ført en «falsk kampanje» for å angivelig avsløre russisk spionasjevirksomhet. I uttalelsen er ordet «spionasjevirksomhet» utstyrt med hermetegn. Utvisningen av diplomatene er ifølge russerne en planlagt handling som er ment å rettferdiggjøre en ytterligere forverring av forholdet til Russland, som ifølge russerne «allerede er på sitt laveste nivå».

Norsk-russiske kontakter har fått et alvorlig tilbakeslag, og Russland hevder Norge i økende grad bekrefter sin status som en stat som er fiendtlig innstilt til Russland.

– Dette vil ikke stå ubesvart fra vår side, og vi vil komme med et tydelig svar, heter det til slutt.

