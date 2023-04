15 russiske etterretningsoffiserer erklæres uønsket i Norge

Etterretningsoffiserene må forlate Norge innen kort tid, opplyser Utenriksdepartementet (UD) i en pressemelding. Der står det videre at norske myndigheter ikke vil gi visum til etterretningsoffiserer som søker om visum til Norge.

Regjeringens beslutning bygger på at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til en økt etterretningstrussel fra Russland.

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. Det tar vi på alvor, og vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet. Vi vil ikke tillate at russiske etterretningsoffiserer opererer under diplomatisk dekke i Norge, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Fulgt med over tid

UD opplyser at aktiviteten til etterretningsoffiserene er fulgt med på over tid.

«Samtidig har trusselen fra russisk etterretningsaktivitet mot Norge økt på bakgrunn av den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen. Dette er bakteppet for beslutningen om å gå til dette skrittet nå», skriver UD.

Dagens beslutning kommer i tillegg til de tre russiske etterretningsoffiserene som måtte forlate Norge i april i fjor.

Ønsker normale diplomatiske relasjoner

Mange europeiske land har den siste tiden både redusert antallet russiske etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke, og strammet inn sin visumpraksis overfor russiske etterretningsoffiserer.

– Jeg vil understreke at Norge ønsker normale diplomatiske relasjoner med Russland, og at russiske diplomater er velkomne i Norge. Det vi nå gjør retter seg utelukkende mot uønsket etterretningsvirksomhet. Vi ønsker å bevare en fungerende diplomatisk representasjon, men vil ikke akseptere at diplomatisk representasjon misbrukes til fordekt etterretningsvirksomhet, sier Huitfeldt.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters varsler Russland svar på utvisningen av etterretningsoffiserene.

