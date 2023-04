Område i Nordreisa i Troms evakueres etter flere skred i Kildalen

– Det har gått flere skred i Kildalen. Det er ikke meldt om skredtatt bebyggelse eller personer. Politimester har besluttet evakuering av et nærmere definert område, etter faglig råd fra Norges Geotekniske Institutt (NGI), skriver Troms politidistrikt på Twitter.

De skriver at befolkningsvarsling pågår, og at kommunehuset på Storslett blir mottak for evakuerte.

Tidligere lørdag ble det meldt at to nye skred hadde gått på Storslett i Nordreisa i Troms, dagen etter at et skred tok livet til en person i samme område.

Fredag satte kommunen kriseteam etter dødsskredet, som rammet et turfølge fra Slovenia.

– Det er ekstremt farlig i år og farligere enn i fjor, da det også var mange skred. Det kommer garantert til å gå flere skred lørdag og søndag. Fredag kveld sendte vi ut SMS-varsling til alle innbyggere og alle gjester som befinner seg i Nordreisa om at det er stor skredfare, og at politiet fraråder å ferdes i fjellet, sier ordfører Hilde Anita Nyvoll (Ap) til VG lørdag.

Totalt fire personer omkom og én er kritisk skadd etter at det gikk fire skred ulike steder Troms fredag ettermiddag. Det er stor skredfare i både Nordland og Troms og Finnmark i helgen.

