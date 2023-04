Røde Kors: – Mange bygder i Troms og Finnmark er isolert

– Det er fremdeles en svært alvorlig situasjon knyttet til snøskredfaren, og vi får rapporter om stadig nye skred. Dette berører sikkerheten i hverdagen for svært mange i Troms og Finnmark, sier leder for skredgruppen i Røde Kors Hjelpekorps i Troms, Per Inge Belt, på Twitter.

En oversikt på Varsom.no viser at det har gått rundt 100 skred i Troms og Finnmark de siste tre dagene.

Røde Kors oppfordrer alle som bor i de skredutsatte områdene om å avlyse planlagte turer i terreng som kan rammes av skred. De ber om at det utvises varsomhet også i resten av landet.

– Det vi så i går, var en ekstraordinær situasjon. Jeg kan ikke huske at så mange frivillige har blitt satt i forhøyet beredskap på så kort tid, sier nestleder i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps, Jarle Bjørge Øverland.

– Våre tanker går til de berørte av skredene som rammet så brutalt i går. Vi må også gjøre alt vi kan for å bistå de som på ulike måter blir berørt av den ekstreme rasfaren vi nå ser i deler av Troms og Finnmark, tilføyer han.

