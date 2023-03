Tre nordmenn med i koronasøksmål i Østerrike

Opprinnelig var 42 nordmenn med blant de over 5.000 i massesøksmålet, men mange har trukket seg eller er «sjekket ut av saken», skriver Aftenposten.

Tre norske borgere er fortsatt med i søksmålet, og alle har fått langcovid. En krever snaut 300.000 kroner og viser til konsentrasjonsproblemer, tretthet og utmattelsessymptomer, men sen annen krever drøyt 400.000 kroner og viser til lungekapasitet, hukommelsesproblemer, problemer med å finne ord, håravfall, søvnproblemer og muskelsmerter.

Den siste oppgir ikke spesifikt hvilke plager det dreier seg om, utover langcovid, men krever 500.000 kroner.

Søksmålet er rettet mot østerrikske myndigheter og lokalmyndighetene i Tyrol. Saksøkerne hevder myndighetene ikke gjorde nok for å beskytte reisende under koronautbruddet, og at de ikke advarte folk tilstrekkelig om smittefaren i tide. Østerrikske myndigheter hevder på sin side å ha opptrådt ansvarlig gitt det verden visste om utbruddet den gang.

En avgjørelse fra høyesterett er ventet om kort tid, skriver Aftenposten.

