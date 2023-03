NRK-sjefen om pressemeldingen fra Sophie Elise: – Var overraskende for oss

– Da pressemeldingen kom i går var det overraskende for oss, men resultatet er ikke overraskende, sier Fürst Haugen til NRK.

Torsdag kveld bekreftet Sofie Steen Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise, og hennes podkastpartner Fetisha Williams at NRK-samarbeidet var over. NRKs konklusjon er at de kommersielle bindingene til de to profilene er for omfattende til at det kan kombineres med løpende podkastproduksjon for statskanalen.

– Vi har ikke ønske om eller anledning til å legge ned resten av vår virksomhet for å redde omdømmet til NRK og ser oss derfor nødt til å avslutte samarbeidet. Vi opplever det også uryddig at reglene for kommersielle bindinger for profiler i NRK er såpass utydelige i praksis, skrev Sophie Elise torsdag kveld.

