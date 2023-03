Høyesterettsdommer Skoghøys fraseparerte kone varsler mulig søksmål

Det melder hennes advokat Linnéa Tereza Karlberg i advokatfirmaet Danielsen & Co i en pressemelding onsdag formiddag.

– Det opplyses med dette at høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy i dag mottar et lengre prosessvarsel med 14 dagers frist for å kommentere om han aksepterer erstatningsansvar for det han har gjort mot sin fraseparerte kone ved å beskylde henne for drapsforsøk, heter det.

Det står videre at det avholdes pressekonferanse hos advokatfirmaets lokaler i St. Olavs gate i Oslo. Skoghøys tidligere kone vil personlig være til stede sammen med advokat Karlberg for å besvare spørsmål.

Skoghøy hevdet i desember at kona hadde forgiftet ham, noe hun avviser på det sterkeste. Etter etterforskning har politiet henlagt saken.

Høyesterettsdommeren fikk nylig innvilget ny studiepermisjon fra arbeidsplassen, etter å ha vært sykmeldt fram til 5. februar. Før dette hadde han studiepermisjon fra oktober til midten av januar.

