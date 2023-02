En av tre nordmenn tror Ukraina vinner krigen

På spørsmål om hvilket land som til syvende og sist vinner krigen, svarer 35 prosent Ukraina. Kun 5 prosent svarer Russland, mens hele 46 prosent sier at ingen av dem vinner. Resten vet ikke. Det viser en meningsmåling gjennomført av Opinion.

– Selv om klart flere tror på ukrainsk enn russisk seier, antar nærmere annenhver nordmann at ingen av dem vinner denne krigen, sier seniorrådgiver Nora Clausen.

Uansett hva utfallet av krigen blir, så tror nordmenn at krigen blir langvarig. I gjennomsnitt tror nordmenn at krigen vil vare i 27 måneder til. Det betyr i så fall at krigen først er ferdig rundt mai 2025.

– Ingenting tyder på at nordmenn tror krigen i Ukraina er ferdig med det første. Samtidig som det markeres et år med krig i Ukraina, tror kun en av ti nordmenn at krigen er slutt et år fram i tid, sier Clausen.

72 prosent av de spurte synes også at Norge har håndtert krigen på en god måte. 16 prosent er misfornøyd med håndteringen, mens resten vet ikke.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1.050 personer i februar 2023.

[ Hva er det egentlig som truer Norge, Tom Røseth? ]