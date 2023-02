Fire måneders varsomhet og 15 svette minutter

En liten app på telefonen kan velte stort lass, eller i det minste gjøre stor skade. For eksempel kan den gjøre at kinesiske myndigheter vet alt om når justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sovner og våkner, hvem hun har snakket på telefon med og om hvem hun har møtt, når og hvor.

Det må vi alle fall legge til grunn, sa Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen da han grillet statsråden i den ordinære spørretimen i Stortinget onsdag.

Nå skulle Stortinget få stille statsråden til veggs.

Endelig hadde Mehl innrømmet at hun hadde installert den kinesiske videodelingstjenesten TikTok på sin ugraderte tjenestetelefon i fjor høst. Det tok bare fire måneder og en rekke sannferdige, men i overkant varsomme svar til Stortinget og offentligheten, ifølge statsråden selv.

Nå skulle Stortinget få stille statsråden til veggs. Mehl fylte vannglasset sitt og gjorde seg klar til å forsvare seg fra talerstolen i landets øverste sal. Det klikket i fotografenes kameraer og det knatret i journalistenes tastatur. Har vi henne nå?

Det er godt mulig Per-Willy Amundsen overdrev farene ved TikTok i sitt spørsmål. Men det er også mulig at han beskrev situasjonen helt korrekt. Vi vet ikke hvor mye informasjon som lekker fra TikTok til kinesiske myndigheter, men ekspertene sier det er snakk om store mengder. TikTok må regnes som en sikkerhetsrisiko.

Det burde selvsagt være nok til at den ansvarlige statsråden for rikets beredskap ikke velger å installere appen på en tjenestetelefon, uansett hvor lyst hun har til å kommunisere med yngre velgere.

Det erkjente da også Mehl i Stortinget. Hun var lei seg, sa hun, ikke minst fordi hennes unnvikende svar over fire måneder bidro til å skape uvisshet. Mehl gjentok det hun nå har vært åpen om i en uke: Hun hadde installert TikTok-appen på tjenestetelefonen. Etter en måneds tid skaffet hun seg en egen telefon dedikert til sosiale medier, og flyttet TikTok-appen over på den.

Når hun ikke har vært åpen tidligere, skyldes det varsomhet, kunne Mehl fortelle. Hun hevdet å være varsom med alle apper hun installerer og hvilke innstillinger hun bruker. Hun er varsom med å dele informasjon om hvilke enheter hun holder seg med. Og derfor, sa Mehl, har hun vært for varsom i sine svar overfor Stortinget.

Statsråden ble spurt av Sylvi Listhaug om hun ville be Stortinget om unnskyldning for at det tok 120 dager før hun informerte om sakens fakta. Listhaug har, som leseren tør huske, erfaring med samme spørsmål i samme sal selv. Listhaug ble bedt om å beklage en Facebook-post der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet». Det gikk ikke så bra, og Listhaug endte med å trekke seg.

Heller ikke Mehl brukte ord som «beklager» eller «unnskyld». Hun var lei seg for at «saken hadde utviklet seg på denne måten», sa hun, og for at hun har bidratt til å «skape mer usikkerhet». Fordi hun hadde vært for varsom.

Det var tilsynelatende nok for opposisjonen. Mehl hadde stått den av.

Så kan vi slå fast at vi i alle fall ikke trenger lekkasjer fra TikTok for å vite at Norges justis- og beredskapsminister er veldig varsom. Selv om hun i vanvare installerte en kinesisk videodelingstjeneste på tjenestetelefonen sin, og siden ikke klarte å svare Stortinget skikkelig før det var gått fire måneder.

Onsdag svarte Emilie Enger Mehl. I 15 litt svette minutter.

